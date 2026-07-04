Miguel Nunes reforça liderança e posições mantêm-se estáveis no Rali da Calheta
A penúltima secção do Rali da Calheta decorreu sem alterações significativas nas posições cimeiras da classificação, com Miguel Nunes a reforçar a liderança da prova organizada pelo Club Sports da Madeira.
Ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2, o piloto aumentou a vantagem para 20,8 segundos sobre o segundo classificado, consolidando a sua posição à entrada da derradeira secção da competição.
O pódio provisório continua a ser integralmente ocupado por pilotos em Skoda Fabia RS Rally2. Miguel Caires mantém o segundo lugar, seguido por Alexandre Camacho. Os dois concorrentes recuperaram, em cada uma das classificativas disputadas, parte da diferença que os separa, entrando na fase final da prova com apenas 6,5 segundos entre si.
José Pedro Fontes conserva o quarto posto na estreia do Lancia Ypsilon Rally2 em provas disputadas na Madeira. O piloto é seguido por Artur Quintal, em Skoda Fabia Rally2 Evo, e por Gil Freitas, em Alpine A110 RGT+, que continua a liderar entre os concorrentes da categoria Master.
Nas viaturas de tracção dianteira, Emanuel Martins e Tiago Nunes, ambos em Renault Clio Rally4, mantêm as duas primeiras posições da categoria, à frente de Sandro Teixeira, em Peugeot 208 Rally4.
A prova entra agora na última secção, que decidirá as classificações finais do Rali da Calheta.