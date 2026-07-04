Filipe Freitas vence classificativa e Miguel Nunes reforça liderança

Filipe Freitas foi o mais rápido na classificativa de Prazeres 1, a primeira prova especial do segundo dia de competição do Rali da Calheta. Ao volante de um Porsche 991 GT3, o piloto registou o melhor tempo no troço disputado durante a manhã deste sábado.

Miguel Nunes, em Skoda Fabia RS Rally2, foi o segundo mais veloz na especial e aproveitou para consolidar a liderança da quinta prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, organizada pelo Club Sports da Madeira.

Miguel Nunes termina primeiro dia do Rali da Calheta na liderança Miguel Nunes terminou o primeiro dia do Rali da Calheta na liderança da quinta prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira. O piloto do Skoda Fabia RS Rally2 foi o mais rápido nas duas passagens pela super-especial de Vila da Calheta, construindo uma vantagem de 1,7 segundos sobre os seus adversários.

Após esta classificativa, o campeão regional dispõe de uma vantagem de 8,1 segundos sobre Miguel Caires, também em Skoda Fabia RS Rally2. João Silva, líder do campeonato regional, segue na terceira posição ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2.

Entre os pilotos da categoria Master, Gil Freitas mantém o comando com o seu Alpine A110 RGT+.

Nas viaturas de tracção dianteira, Emanuel Martins e Tiago Nunes, ambos em Renault Clio Rally4, continuam a ocupar as primeiras posições da categoria, seguidos por Martim Nunes, aos comandos de um Peugeot 208 Rally4.