Miguel Nunes termina primeiro dia do Rali da Calheta na liderança

Miguel Nunes terminou o primeiro dia do Rali da Calheta na liderança da quinta prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira. O piloto do Skoda Fabia RS Rally2 foi o mais rápido nas duas passagens pela super-especial de Vila da Calheta, construindo uma vantagem de 1,7 segundos sobre os seus adversários.

Na segunda posição segue Alexandre Camacho, também aos comandos de um Skoda Fabia RS Rally2, enquanto Miguel Caires ocupa o terceiro lugar provisório, a 2,5 segundos do líder, completando um pódio dominado por pilotos da marca checa.

João Silva, em Toyota GR Yaris Rally2, registou o quarto melhor tempo e encontra-se a 3,4 segundos de Miguel Nunes. O açoriano Rúben Rodrigues, igualmente em Toyota GR Yaris Rally2, ocupa a quinta posição, seguido por Artur Quintal, em Skoda Fabia Rally2 Evo.

Entre os pilotos da categoria Master, Gil Freitas, em Alpine A110 RGT+, é o mais bem classificado, à frente de Filipe Freitas, em Porsche 991 GT3, e Paulo Mendes, em Porsche 992 GT3. José Pedro Fontes surge na oitava posição da classificação geral, naquela que assinala a estreia do Lancia Ypsilon Rally2 em provas disputadas na Madeira.

Na categoria das viaturas de tracção dianteira, Emanuel Martins é o melhor colocado. O piloto do Renault Clio Rally4 ocupa o 12.º lugar da geral e dispõe de uma vantagem de 6,4 segundos sobre Tiago Nunes, também em Renault Clio Rally4, e de 7,7 segundos sobre Sandro Teixeira, em Peugeot 208 Rally4. Carlos Silva lidera o Troféu Eng.º Rafael Costa ao volante de um Peugeot 208 R2.

O segundo e último dia do Rali da Calheta está hoje em curso, com dupla passagem pelas classificativas dos Prazeres, Golfe da Calheta, Ponta do Pargo e Fonte do Bispo. A prova organizada pelo Club Sports da Madeira termina com a coroação dos vencedores no pódio colocado na Marina da Calheta.