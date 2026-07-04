Banda Aoakaso actua hoje em Jersey no Dia da Madeira

Hoje decorre a festa do Dia da Madeira em Jersey, celebrado numa unidade hoteleira da capital dessa ilha, St. Helier, que esta noite conta com a actuação da banda que foi da Ilha da Madeira para animar esse evento.

O responsável pela banda madeirense, Duarte Rebolo, disse ao DIÁRIO que depois da passagem pelo Portuguese Food Festival, em 2024, a banda madeirense Aoakaso, volta a Jersey para as celebrações do Dia da Madeira, que acontecem hoje.

O evento irá decorrer no Radisson Blue Hotel a partir das 18 horas, constando de jantar e espectáculo musical que contará ainda com a atuação do Grupo de Folclore Madeirense de Jersey.

Nesse evento participarão ainda os artistas Emanuel Vieira e Mark Faria.

A banda Aoakaso irá recordar alguns dos melhores temas do do rock português, nomeadamente dos Xutos e Pontapés, Rui Veloso, GNR, UHF, Quinta do Bill, Paulo Gonzo, ou ainda os Quatro e Meia, disse o responsável por aquele agrupamento musical.

A banda madeirense estará em palco com Sílvia Abreu na bateria, Filipe Sousa e Diogo Castro nas guitarras eléctricas, Duarte Rebolo no baixo e Michael Marques na voz.

As celebrações do Dia da Madeira em Jersey servirão também para a entrega de diplomas aos melhores alunos das aulas de língua e cultura portuguesa nessa ilha do Canal.

Este ano o evento tem a particularidade de não não se realizar num espaço ao ar livre, mas sim numa unidade hoteleira da cidade.