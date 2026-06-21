Orquestra Clássica da Madeira actua esta noite em Santa Cruz

A Praça Padre Patrocínio Alves, em Santa Cruz, recebe esta noite, às 21 horas, um concerto da Orquestra Clássica da Madeira, numa iniciativa promovida pelo Município de Santa Cruz. A entrada é livre.

Conforme noticiou o DIÁRIO, o espectáculo está integrado nas comemorações do 511.º aniversário do concelho e na iniciativa “SantaFaz 2026”.

O espectáculo contará com a participação da soprano Nika Gorič e do bandoneonista e acordeonista Mario Stefano Pietrodarchi, sob direcção do maestro Mikica Jevtic e direcção artística do violinista Norberto Gomes.

Segundo a organização, o programa reúne música sinfónica, árias e canções do repertório erudito internacional, bem como obras para bandoneón e orquestra inspiradas em bandas sonoras e em compositores como Astor Piazzolla, Nino Rota, Ennio Morricone, Charles Gounod e Giuseppe Verdi.

O concerto decorre ao ar livre e promete proporcionar uma noite marcada pela fusão entre a sonoridade da orquestra, a expressividade do bandoneón e a voz da soprano convidada.