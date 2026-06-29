Suspensas as celebrações do Dia da Madeira em Caracas

A Comissão Pró-celebração do Dia da Madeira na Venezuela anunciou hoje que suspendeu as celebrações locais em solidariedade com os madeirenses afetados pelos sismos que abalaram o país na quarta-feira.

"Estávamos a trabalhar como muito entusiasmo na organização das celebrações do Dia da Madeira, mas não dá para continuar. Estes são momentos para estar em união e solidariedade e decidimos suspender todos os atos comemorativos que tínhamos planificado para os dias 01 e 04 de julho", explicou o presidente daquela comissão à Agência Lusa.

Wilder da Silva Barreto sublinhou que há muitas famílias portuguesas a passar por momentos muito difíceis na Venezuela.

Questionado se se mantém a tradicional visita anual de um representante do Governo da Madeira, Wilder da Silva explicou que estava prevista a deslocação do chefe de gabinete Rui Abreu, que também foi suspenso.

Por outro lado, a Comissão Pró-celebração do Dia da Madeira divulgou um comunicado a explicar que não estão reunidas as condições para continuar com a organização das festas e lamentou as perdas humanas e materiais resultantes dos sismos que afetaram a Venezuela.

Os sismos registados na Venezuela na quarta-feira causaram pelo menos 1.450 mortos e 3.150 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 53 portugueses e lusodescendentes, e outros 83 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.