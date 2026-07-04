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Desporto

Marítimo inicia processo de renovação dos lugares anuais no estádio

Agora na I Liga, o clube convida os seus sócios à renovação dos seus lugares anuais "em honra da nossa história"

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Com o slogan "Em Honra da Nossa História", no ano que marca o regresso do Marítimo à I Liga, o Marítimo, em comunicado, informa  o inicio da fase de renovação e venda dos lugares anuais para o estádio,  pelo que "convidamos todos os maritimistas a fazerem parte desta nova caminhada", sublinha.

Neste contexto, a renovação dos Lugares Anuais para a época 2026/27 decorre entre os dias 6 e 19 de Julho, permitindo aos actuais detentores garantir o seu lugar para mais uma temporada. A renovação poderá ser efetuada presencialmente nas lojas oficiais ou, de forma simples e cómoda, através da plataforma online do Clube.

No dia 21 de Julho  decorrerá o período destinado à troca de lugares entre os atuais detentores. A partir de 22 de Julho,  os lugares não renovados ficarão disponíveis para aquisição por todos os sócios.

O Marítimo faz notar ainda que,  com o início da nova época desportiva, entrou em vigor. a 1 de Julho, a  atualização do valor das quotas de associado para a temporada 2026/27.

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