Marítimo inicia processo de renovação dos lugares anuais no estádio

Com o slogan "Em Honra da Nossa História", no ano que marca o regresso do Marítimo à I Liga, o Marítimo, em comunicado, informa o inicio da fase de renovação e venda dos lugares anuais para o estádio, pelo que "convidamos todos os maritimistas a fazerem parte desta nova caminhada", sublinha.

Neste contexto, a renovação dos Lugares Anuais para a época 2026/27 decorre entre os dias 6 e 19 de Julho, permitindo aos actuais detentores garantir o seu lugar para mais uma temporada. A renovação poderá ser efetuada presencialmente nas lojas oficiais ou, de forma simples e cómoda, através da plataforma online do Clube.

No dia 21 de Julho decorrerá o período destinado à troca de lugares entre os atuais detentores. A partir de 22 de Julho, os lugares não renovados ficarão disponíveis para aquisição por todos os sócios.

O Marítimo faz notar ainda que, com o início da nova época desportiva, entrou em vigor. a 1 de Julho, a atualização do valor das quotas de associado para a temporada 2026/27.