Equipa de Décio Perestrelo sofre acidente no Rali da Calheta
Um acidente marcou a tarde de hoje no Rali da Calheta, durante a classificativa dos Prazeres.
Segundo apurou o DIÁRIO, a viatura da equipa de Décio Perestrelo saiu de estrada na zona da Fajã da Ovelha, acabando por cair num ribeiro. Um grupo de populares que assistia à prova acorreu de imediato ao local e ajudou a equipa a sair do automóvel.
Apesar do aparato do acidente, ambos os ocupantes encontravam-se bem e não sofreram ferimentos.
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