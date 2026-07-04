Equipa de Décio Perestrelo sofre acidente no Rali da Calheta

Um acidente marcou a tarde de hoje no Rali da Calheta, durante a classificativa dos Prazeres.

Segundo apurou o DIÁRIO, a viatura da equipa de Décio Perestrelo saiu de estrada na zona da Fajã da Ovelha, acabando por cair num ribeiro. Um grupo de populares que assistia à prova acorreu de imediato ao local e ajudou a equipa a sair do automóvel.

Apesar do aparato do acidente, ambos os ocupantes encontravam-se bem e não sofreram ferimentos.