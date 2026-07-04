Ronaldo em destaque na imprensa nacional em dia marcado pelo Mundial

Cristiano Ronaldo volta a ocupar lugar de destaque nas manchetes deste sábado, 4 de Julho.

Entre a disputa em torno das marcas de camisolas desportivas, o gesto solidário para com um menino venezuelano e a caminhada de Portugal no Mundial de 2026, o madeirense concentra atenções numa actualidade dominada pelo futebol.

Os 250 anos da independência dos Estados Unidos, os incêndios no Centro do país e a subida dos preços dos combustíveis completam os principais temas da imprensa nacional.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Digitalização dos exames custou mais de sete milhões de euros em três anos"

- "250 anos dos EUA. Uma democracia em crise de meia-idade de causa congénita. Trump faz do aniversário nacional a sua festa"

- "Dois influenciadores perdem 667 mil euros por ordem da CMVM"

- "Incêndios. Chamas voltam a Águeda.'É uma tristeza todos os anos'"

- "Verão. A arte do bom grelhador: há soluções técnicas que nunca acabam""

- "Europa. Marinhas apertam o cerco à frota-fantasma da Rússia"

Jornal de Notícias

- "Rede Expressos e CP lideram queixas contra empresas de transporte"

- "Incêndios deixam população de Vouzela e Águeda em sobressalto"

- "Mundial 2026. Pouco tempo, máxima eficácia. Gonçalo Ramos marca um golo a cada 93 minutos"

- "Caderno ataque. Ronaldo no meio da guerra das marcas de camisolas"

- "Fraude. Burla milionária à Zurich Santander"

- "Saúde. Cinco anos sem contactar SNS custam médico de família"

- "Arouca. Música é terapia para quem tem necessidades específicas"

- "Terramotos. Falta de máquinas indigna os venezuelanos"

- "França. Atlas vivo nas coreografias imponentes"

Correio da Manhã

- "Combustíveis sobem com petróleo mais barato. Gasóleo mais caro 2,5 cêntimos e gasolina aumenta 1,5 cêntimos. Contradição no mercado com descida da cotação do crude"

- "Mundial. Chip na bola salva seleção"

- "Fisco penhora mais de 75 salários e 13 mil reformas"

- "Certificados de aforro com prémio ainda ganham"

- "Portugal chama Espanha para apagar fogos"

- "No Fundão. 11 bombeiros acusados de violação em praxe"

- "Reportagem em Teerão. Regime espera milhões nas ruas para o funeral do líder supremo"

A Bola

- "Grão a grão enche a águia os cofres. Benfica arrecada milhões sem uma grande venda"

- "Cabo Verde cai de pé"

- "Unai Simon é o alvo. Guarda-redes espanhol não sofre golos em mundiais há mais de cinco de jogos"

- "Sporting. 'Estamos com mais fome do que nunca'. Atl. Madrid vai subir a parada por Hjulmand"

- "FC Porto. Villas-Boas explica mudança de estratégia. Exibições no Mundial disparam valorização de Diogo Costa"

- "Ciclismo. Tour arranca hoje"

Record

- "Samu empurra Trubin. Baliza das águias vai mudar de mãos em 2026/27"

- "At. Madrid sobe a oferta na próxima semana. Hjulmand é para pagar e levar. Leões exigem 40 MEuro + 5 MEuro e dispensam conversas"

- "FC Porto. André Villas-Boas ambicioso e exigente. 'Não queremos mais 4 anos sem títulos"

- "Mundial. Ramos paga em golos. Prometeu e cumpriu. Segredos do chip que anulou o 2 - 2 da Croácia"

- "NBA. Neemias premiado. Novo contrato com os Celtics vale 48,9 MEuro em 4 épocas"

- "Polémica na arbitragem. CJ ouviu Hélder Malheiro e a mulher. Ana Ribeiro é coordenadora da Liga 3"

O Jogo

- "FC Porto. Como o dragão caça talentos. André Villas-Boas explica a postura que adota no mercado de transferências e diz que até ganha rugas"

- "A experiência de ter sido técnico e a forte ameaça da Premier League"

- "Mundial 2026. 'Titulo mundial para o Cristiano'. Rafael Leão quer oferecer prémio especial ao capitão"

- "Espanha: mais furiosos do que nunca"

- "Suíça 2-0 Argélia"

- "Austrália 1-1 Egito (2-4 nas g.p.)"

- "Benfica. Extremo por dias. Marco Silva vai ter reforço de peso"

- "Rui Costa acredita que pode melhorar sustentabilidade financeira"

- "Sporting. At. Madrid não desiste de Hjulmand. Proposta pode chegar aos 35 ME + 5 de bónus"

- "'Poucos chegam a Maxi", diz agente