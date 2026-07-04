Ronaldo em destaque na imprensa nacional em dia marcado pelo Mundial
Confira os títulos dos principais jornais nacionais de hoje e, na galeria, as suas capas
Cristiano Ronaldo volta a ocupar lugar de destaque nas manchetes deste sábado, 4 de Julho.
Entre a disputa em torno das marcas de camisolas desportivas, o gesto solidário para com um menino venezuelano e a caminhada de Portugal no Mundial de 2026, o madeirense concentra atenções numa actualidade dominada pelo futebol.
Os 250 anos da independência dos Estados Unidos, os incêndios no Centro do país e a subida dos preços dos combustíveis completam os principais temas da imprensa nacional.
Títulos dos jornais de hoje:
Público
- "Digitalização dos exames custou mais de sete milhões de euros em três anos"
- "250 anos dos EUA. Uma democracia em crise de meia-idade de causa congénita. Trump faz do aniversário nacional a sua festa"
- "Dois influenciadores perdem 667 mil euros por ordem da CMVM"
- "Incêndios. Chamas voltam a Águeda.'É uma tristeza todos os anos'"
- "Verão. A arte do bom grelhador: há soluções técnicas que nunca acabam""
- "Europa. Marinhas apertam o cerco à frota-fantasma da Rússia"
Jornal de Notícias
- "Rede Expressos e CP lideram queixas contra empresas de transporte"
- "Incêndios deixam população de Vouzela e Águeda em sobressalto"
- "Mundial 2026. Pouco tempo, máxima eficácia. Gonçalo Ramos marca um golo a cada 93 minutos"
- "Caderno ataque. Ronaldo no meio da guerra das marcas de camisolas"
- "Fraude. Burla milionária à Zurich Santander"
- "Saúde. Cinco anos sem contactar SNS custam médico de família"
- "Arouca. Música é terapia para quem tem necessidades específicas"
- "Terramotos. Falta de máquinas indigna os venezuelanos"
- "França. Atlas vivo nas coreografias imponentes"
Correio da Manhã
- "Combustíveis sobem com petróleo mais barato. Gasóleo mais caro 2,5 cêntimos e gasolina aumenta 1,5 cêntimos. Contradição no mercado com descida da cotação do crude"
- "Mundial. Chip na bola salva seleção"
- "Fisco penhora mais de 75 salários e 13 mil reformas"
- "Certificados de aforro com prémio ainda ganham"
- "Portugal chama Espanha para apagar fogos"
- "No Fundão. 11 bombeiros acusados de violação em praxe"
- "Reportagem em Teerão. Regime espera milhões nas ruas para o funeral do líder supremo"
A Bola
- "Grão a grão enche a águia os cofres. Benfica arrecada milhões sem uma grande venda"
- "Cabo Verde cai de pé"
- "Unai Simon é o alvo. Guarda-redes espanhol não sofre golos em mundiais há mais de cinco de jogos"
- "Sporting. 'Estamos com mais fome do que nunca'. Atl. Madrid vai subir a parada por Hjulmand"
- "FC Porto. Villas-Boas explica mudança de estratégia. Exibições no Mundial disparam valorização de Diogo Costa"
- "Ciclismo. Tour arranca hoje"
Record
- "Samu empurra Trubin. Baliza das águias vai mudar de mãos em 2026/27"
- "At. Madrid sobe a oferta na próxima semana. Hjulmand é para pagar e levar. Leões exigem 40 MEuro + 5 MEuro e dispensam conversas"
- "FC Porto. André Villas-Boas ambicioso e exigente. 'Não queremos mais 4 anos sem títulos"
- "Mundial. Ramos paga em golos. Prometeu e cumpriu. Segredos do chip que anulou o 2 - 2 da Croácia"
- "NBA. Neemias premiado. Novo contrato com os Celtics vale 48,9 MEuro em 4 épocas"
- "Polémica na arbitragem. CJ ouviu Hélder Malheiro e a mulher. Ana Ribeiro é coordenadora da Liga 3"
O Jogo
- "FC Porto. Como o dragão caça talentos. André Villas-Boas explica a postura que adota no mercado de transferências e diz que até ganha rugas"
- "A experiência de ter sido técnico e a forte ameaça da Premier League"
- "Mundial 2026. 'Titulo mundial para o Cristiano'. Rafael Leão quer oferecer prémio especial ao capitão"
- "Espanha: mais furiosos do que nunca"
- "Suíça 2-0 Argélia"
- "Austrália 1-1 Egito (2-4 nas g.p.)"
- "Benfica. Extremo por dias. Marco Silva vai ter reforço de peso"
- "Rui Costa acredita que pode melhorar sustentabilidade financeira"
- "Sporting. At. Madrid não desiste de Hjulmand. Proposta pode chegar aos 35 ME + 5 de bónus"
- "'Poucos chegam a Maxi", diz agente