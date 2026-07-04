 DNOTICIAS.PT
Cristiano Ronaldo País

Ronaldo em destaque na imprensa nacional em dia marcado pelo Mundial

Confira os títulos dos principais jornais nacionais de hoje e, na galeria, as suas capas

None Ver Galeria

Cristiano Ronaldo volta a ocupar lugar de destaque nas manchetes deste sábado, 4 de Julho.

Entre a disputa em torno das marcas de camisolas desportivas, o gesto solidário para com um menino venezuelano e a caminhada de Portugal no Mundial de 2026, o madeirense concentra atenções numa actualidade dominada pelo futebol.

Os 250 anos da independência dos Estados Unidos, os incêndios no Centro do país e a subida dos preços dos combustíveis completam os principais temas da imprensa nacional.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Digitalização dos exames custou mais de sete milhões de euros em três anos"

- "250 anos dos EUA. Uma democracia em crise de meia-idade de causa congénita. Trump faz do aniversário nacional a sua festa"

- "Dois influenciadores perdem 667 mil euros por ordem da CMVM"

- "Incêndios. Chamas voltam a Águeda.'É uma tristeza todos os anos'"

- "Verão. A arte do bom grelhador: há soluções técnicas que nunca acabam""

- "Europa. Marinhas apertam o cerco à frota-fantasma da Rússia"

Jornal de Notícias

- "Rede Expressos e CP lideram queixas contra empresas de transporte"

- "Incêndios deixam população de Vouzela e Águeda em sobressalto"

- "Mundial 2026. Pouco tempo, máxima eficácia. Gonçalo Ramos marca um golo a cada 93 minutos"

- "Caderno ataque. Ronaldo no meio da guerra das marcas de camisolas"

- "Fraude. Burla milionária à Zurich Santander"

- "Saúde. Cinco anos sem contactar SNS custam médico de família"

- "Arouca. Música é terapia para quem tem necessidades específicas"

- "Terramotos. Falta de máquinas indigna os venezuelanos"

- "França. Atlas vivo nas coreografias imponentes"

Correio da Manhã

- "Combustíveis sobem com petróleo mais barato. Gasóleo mais caro 2,5 cêntimos e gasolina aumenta 1,5 cêntimos. Contradição no mercado com descida da cotação do crude"

- "Mundial. Chip na bola salva seleção"

- "Fisco penhora mais de 75 salários e 13 mil reformas"

- "Certificados de aforro com prémio ainda ganham"

- "Portugal chama Espanha para apagar fogos"

- "No Fundão. 11 bombeiros acusados de violação em praxe"

- "Reportagem em Teerão. Regime espera milhões nas ruas para o funeral do líder supremo"

A Bola

- "Grão a grão enche a águia os cofres. Benfica arrecada milhões sem uma grande venda"

- "Cabo Verde cai de pé"

- "Unai Simon é o alvo. Guarda-redes espanhol não sofre golos em mundiais há mais de cinco de jogos"

- "Sporting. 'Estamos com mais fome do que nunca'. Atl. Madrid vai subir a parada por Hjulmand"

- "FC Porto. Villas-Boas explica mudança de estratégia. Exibições no Mundial disparam valorização de Diogo Costa"

- "Ciclismo. Tour arranca hoje"

Record

- "Samu empurra Trubin. Baliza das águias vai mudar de mãos em 2026/27"

- "At. Madrid sobe a oferta na próxima semana. Hjulmand é para pagar e levar. Leões exigem 40 MEuro + 5 MEuro e dispensam conversas"

- "FC Porto. André Villas-Boas ambicioso e exigente. 'Não queremos mais 4 anos sem títulos"

- "Mundial. Ramos paga em golos. Prometeu e cumpriu. Segredos do chip que anulou o 2 - 2 da Croácia"

- "NBA. Neemias premiado. Novo contrato com os Celtics vale 48,9 MEuro em 4 épocas"

- "Polémica na arbitragem. CJ ouviu Hélder Malheiro e a mulher. Ana Ribeiro é coordenadora da Liga 3"

O Jogo

- "FC Porto. Como o dragão caça talentos. André Villas-Boas explica a postura que adota no mercado de transferências e diz que até ganha rugas"

- "A experiência de ter sido técnico e a forte ameaça da Premier League"

- "Mundial 2026. 'Titulo mundial para o Cristiano'. Rafael Leão quer oferecer prémio especial ao capitão"

- "Espanha: mais furiosos do que nunca"

- "Suíça 2-0 Argélia"

- "Austrália 1-1 Egito (2-4 nas g.p.)"

- "Benfica. Extremo por dias. Marco Silva vai ter reforço de peso"

- "Rui Costa acredita que pode melhorar sustentabilidade financeira"

- "Sporting. At. Madrid não desiste de Hjulmand. Proposta pode chegar aos 35 ME + 5 de bónus"

- "'Poucos chegam a Maxi", diz agente

0
 Comentários