Montenegro domina manchetes num dia marcado por saúde, habitação e Mundial
Público:
- "Há 54 clínicas a promover-se como 'medicina integrativa' sem controlo"
- "Congresso do PSD. Montenegro anuncia entrada em 'empresas estratégicas'"
- "Saúde. Ministra associa falta de médicos de família à imigração"
- "Reportagem. Os últimos dois leprosos do Hospital Rovisco Pais"
- "Reino Unido. Imprensa diz que Starmer pode apresentar a demissão hoje"
- "Festival. Katie Perry no Rock in Rio: nem concerto nem programa de variedades"
- "Mundial 2026. Espanha acusou o toque e goleou a Arábia Saudita. Amanhã é a vez de Portugal"
- "Habitação. Governo não vê 'fundamento' para travar venda de imóveis que podiam ter casas públicas"
Jornal de Notícias:
- "Já morreram quatro crianças vítimas de violência doméstica"
- "Linhas vermelhas nas pensões e plano para 'construir o futuro'. Montenegro fecha congresso a explicar falhanço no pacote laboral e lança outras reformas"
- "Mundial 2026. Seguir a tradição de dar boa resposta, depois de um arranque em falso"
- "Guarda-redes. Após fenómeno de Vozinha, o recorde de Eloy Room por Curaçau"
- "Porto. 'As pessoas vêm de todo o Mundo para ver como é o São João das Fontainhas'"
- "Penacova. Cães ajudam os mais velhos a combater a solidão e o luto"
- "Ministro quer que a taxa turística sirva para ajudar viticultores"
- "Um milhão no baile dos aviões sobre o Douro"
- "Cinema. Fest atrai a Espinho vencedores de Oscars"
Correio da Manhã:
- "Pai arrasta filha de quatro anos para a morte"
- "Saltou com a criança ao colo de um 8.º andar"
- "Só Ronaldo escapa a razia no ataque"
- "Seguro arranca com popularidade em alta"
- "Funcionários públicos vão receber incentivos"
- "Funcionário autárquico condenado a prisão por assediar estagiária"
- Fogo na Dominicana estraga férias de portugueses"
Diário de Notícias:
- "Diretores escolares querem suspender aulas devido ao calor"
- "Congresso PSD, Montenegro anuncia oito reformas para contrastar com o 'imobilismo'"
- "Educação, Falhas nos apoios a alunos especiais empurram famílias para o privado"
- "Economia, Famílias sobreendividadas estão a pedir cada vez mais créditos"
- "Negócios, Mais 10 empresas de tecnologia brasileiras chegam a Aveiro"
- "Reino Unido, Primeiro-ministro pode anunciar demissão já hoje"
Negócios:
- "Governo avança com regime para a gestão de condomínios"
- "Conversa capital. Gonçalo Regalado. 'Há vários investimentos à espera'"
- "Portugueses querem que Seguro exija mais ao Governo e aos partidos"
- "Montenegro acena com um fundo para entrar no capital de empresas"
- "Investidor privado. O que 107 dias de guerra fizeram aos mercados"
- "Contratos públicos. Grandes empresas pedem fim do visto prévio"
O Jornal Económico:
- "CIP mantém pé a fundo: lei laboral é para mudar"
- "Incerteza convence bancos centrais a fugir do dólar"
- "PIB. Floresta e agricultura já valem 5,1% da riqueza nacional"
- "Trump dá a mão a Bibi, apesar de paz estar mais próxima"
- "Haverá excesso de petróleo e preços a cair? AIE diz que sim"
- "FastFiber e fundo Vauban avançam para Dstelecom"
- "Provas de caviar? Sim e valem já 2,7 mil milhões de dólares"
- "Visto do Tribunal de Contas deve ser usado apenas em casos excecionais"
O Jogo:
- "Francisco Conceição contra a ideia de que Cristiano Ronaldo é a primeira opção de passe no ataque da seleção. 'Não sentimos essa necessidade'"
- "Reportagem: chegou do Uzbequistão ainda criança, joga na distrital de Aveiro e é fã de CR7"
- "FC Porto. Um dia mudou o destino de Granaas. 'O Dragão é gigante, cheio deve ser uma loucura'. Brugge estava na corrida pelo médio"
- "Benfica. 'Pavlidis quer ficar'. Garantia dada pelo diretor-geral, Mário Branco, sobre o avançado"
- "Sporting. O mercado mais caro. Leões vão bater recorde na aquisição de passes"
- "Entrevista. Petit acredita que treinará um grande português. 'Quero ouvir o hino da Champions'"
- "Air Invictus. Aviões despediram-se com milhares a ver"
A Bola:
- "'Pavlidis fica no Benfica'. Mário Branco, diretor-geral dos encarnados, e o futuro do avançado grego, pretendido pelo Besiktas"
- "António Silva recusa Euro1,2M líquidos anuais para renovar"
- "Sporting. Palhinha e Altamira na mesa mas há um plano C"
- "FC Porto. 'De cabeça, Erik Granaas está muito acima da sua idade'"
- "Futebol. Raio X ao desemprego dos treinadores portugueses"
- "Futsal. Benfica vence Sporting e está a um triunfo de ser campeão"
- "Entrevista. Basquetebol. 'Lutámos muito pelo objetivo do título'. Miguel Queiroz, capital do FC Porto"
- "Seleção. 'Não temos a obrigação de passar a bola a Ronaldo'. Francisco Conceição destaca que o capitão é um 'exemplo', mas extremo só passa a bola a 'quem está mais bem desmarcado'"
- "Tomás Araújo é a única baixa"
- "Reportagem nos EUA. Os anjos de Palm Beach que alimentam as ruas"
- "Mundial 2026. Equador 0--0 Curaçau. Tunísia 0--4 Japão. Espanha 4--0 A. Saudita. Bélgica 0--0 Irão"
Record:
- "Amorim namora Pote"
- "Issa Doumbia faz trabalho de casa"
- "Chico Conceição vê seleção com 'faca nos dentes', 'Estamos obrigados a ganhar'"
- "André Silva já em pré-época"
- "Pavlidis amarrado"
- Futsal. Águia a um triunfo do título"