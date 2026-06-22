Montenegro domina manchetes num dia marcado por saúde, habitação e Mundial

Público:

- "Há 54 clínicas a promover-se como 'medicina integrativa' sem controlo"

- "Congresso do PSD. Montenegro anuncia entrada em 'empresas estratégicas'"

- "Saúde. Ministra associa falta de médicos de família à imigração"

- "Reportagem. Os últimos dois leprosos do Hospital Rovisco Pais"

- "Reino Unido. Imprensa diz que Starmer pode apresentar a demissão hoje"

- "Festival. Katie Perry no Rock in Rio: nem concerto nem programa de variedades"

- "Mundial 2026. Espanha acusou o toque e goleou a Arábia Saudita. Amanhã é a vez de Portugal"

- "Habitação. Governo não vê 'fundamento' para travar venda de imóveis que podiam ter casas públicas"

Jornal de Notícias:

- "Já morreram quatro crianças vítimas de violência doméstica"

- "Linhas vermelhas nas pensões e plano para 'construir o futuro'. Montenegro fecha congresso a explicar falhanço no pacote laboral e lança outras reformas"

- "Mundial 2026. Seguir a tradição de dar boa resposta, depois de um arranque em falso"

- "Guarda-redes. Após fenómeno de Vozinha, o recorde de Eloy Room por Curaçau"

- "Porto. 'As pessoas vêm de todo o Mundo para ver como é o São João das Fontainhas'"

- "Penacova. Cães ajudam os mais velhos a combater a solidão e o luto"

- "Ministro quer que a taxa turística sirva para ajudar viticultores"

- "Um milhão no baile dos aviões sobre o Douro"

- "Cinema. Fest atrai a Espinho vencedores de Oscars"

Correio da Manhã:

- "Pai arrasta filha de quatro anos para a morte"

- "Saltou com a criança ao colo de um 8.º andar"

- "Só Ronaldo escapa a razia no ataque"

- "Seguro arranca com popularidade em alta"

- "Funcionários públicos vão receber incentivos"

- "Funcionário autárquico condenado a prisão por assediar estagiária"

- Fogo na Dominicana estraga férias de portugueses"

Diário de Notícias:

- "Diretores escolares querem suspender aulas devido ao calor"

- "Congresso PSD, Montenegro anuncia oito reformas para contrastar com o 'imobilismo'"

- "Educação, Falhas nos apoios a alunos especiais empurram famílias para o privado"

- "Economia, Famílias sobreendividadas estão a pedir cada vez mais créditos"

- "Negócios, Mais 10 empresas de tecnologia brasileiras chegam a Aveiro"

- "Reino Unido, Primeiro-ministro pode anunciar demissão já hoje"

Negócios:

- "Governo avança com regime para a gestão de condomínios"

- "Conversa capital. Gonçalo Regalado. 'Há vários investimentos à espera'"

- "Portugueses querem que Seguro exija mais ao Governo e aos partidos"

- "Montenegro acena com um fundo para entrar no capital de empresas"

- "Investidor privado. O que 107 dias de guerra fizeram aos mercados"

- "Contratos públicos. Grandes empresas pedem fim do visto prévio"

O Jornal Económico:

- "CIP mantém pé a fundo: lei laboral é para mudar"

- "Incerteza convence bancos centrais a fugir do dólar"

- "PIB. Floresta e agricultura já valem 5,1% da riqueza nacional"

- "Trump dá a mão a Bibi, apesar de paz estar mais próxima"

- "Haverá excesso de petróleo e preços a cair? AIE diz que sim"

- "FastFiber e fundo Vauban avançam para Dstelecom"

- "Provas de caviar? Sim e valem já 2,7 mil milhões de dólares"

- "Visto do Tribunal de Contas deve ser usado apenas em casos excecionais"

O Jogo:

- "Francisco Conceição contra a ideia de que Cristiano Ronaldo é a primeira opção de passe no ataque da seleção. 'Não sentimos essa necessidade'"

- "Reportagem: chegou do Uzbequistão ainda criança, joga na distrital de Aveiro e é fã de CR7"

- "FC Porto. Um dia mudou o destino de Granaas. 'O Dragão é gigante, cheio deve ser uma loucura'. Brugge estava na corrida pelo médio"

- "Benfica. 'Pavlidis quer ficar'. Garantia dada pelo diretor-geral, Mário Branco, sobre o avançado"

- "Sporting. O mercado mais caro. Leões vão bater recorde na aquisição de passes"

- "Entrevista. Petit acredita que treinará um grande português. 'Quero ouvir o hino da Champions'"

- "Air Invictus. Aviões despediram-se com milhares a ver"

A Bola:

- "'Pavlidis fica no Benfica'. Mário Branco, diretor-geral dos encarnados, e o futuro do avançado grego, pretendido pelo Besiktas"

- "António Silva recusa Euro1,2M líquidos anuais para renovar"

- "Sporting. Palhinha e Altamira na mesa mas há um plano C"

- "FC Porto. 'De cabeça, Erik Granaas está muito acima da sua idade'"

- "Futebol. Raio X ao desemprego dos treinadores portugueses"

- "Futsal. Benfica vence Sporting e está a um triunfo de ser campeão"

- "Entrevista. Basquetebol. 'Lutámos muito pelo objetivo do título'. Miguel Queiroz, capital do FC Porto"

- "Seleção. 'Não temos a obrigação de passar a bola a Ronaldo'. Francisco Conceição destaca que o capitão é um 'exemplo', mas extremo só passa a bola a 'quem está mais bem desmarcado'"

- "Tomás Araújo é a única baixa"

- "Reportagem nos EUA. Os anjos de Palm Beach que alimentam as ruas"

- "Mundial 2026. Equador 0--0 Curaçau. Tunísia 0--4 Japão. Espanha 4--0 A. Saudita. Bélgica 0--0 Irão"

Record:

- "Amorim namora Pote"

- "Issa Doumbia faz trabalho de casa"

- "Chico Conceição vê seleção com 'faca nos dentes', 'Estamos obrigados a ganhar'"

- "André Silva já em pré-época"

- "Pavlidis amarrado"

- Futsal. Águia a um triunfo do título"