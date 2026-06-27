Sismo na Venezuela, 'sucesso' das autonomias e futebol em destaque nos principais jornais nacionais

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia, sábado, 27 de Junho de 2026:

Público:

- "Terramoto. Uma Venezuela 'desamparada' procura sobreviventes quase só com as próprias mãos"

- "Parecer sobre exame de Português gera revolta entre conselheiros do Eduqa"

- "Porto. Há um novo quarteirão cultural a ganhar vida na Anselmo Braamcamp"

- "Mundial 2026. O Portugal-Colômbia vale três pontos e mais umas quantas horas de sono"

- "Açores e Madeira. Autonomias são um 'sucesso', mas exigem 'luta constante'"

- "Igreja Católica. Conservadores desafiam Papa e ordenam bispos sem autorização"

- "Reportagem. Miguel venceu o linfoma com a primeira terapia CAR-T do S. João"

- "Habitação. Rendas sobem acima da média em seis grandes concelhos"

Jornal de Notícias:

- "Há cada vez mais passageiros multados por fumar em aviões"

- "Resgatar vivos e mortos com as próprias mãos. Entre as 929 vítimas mortais dos sismos na Venezuela, estão 28 da comunidade lusa. Há ainda 85 portugueses e lusodescendentes desaparecidos"

- "Mundial 2026. Desafio à altura antes do 'mata-mata'. Portugal tem de derrotar a Colômbia para vencer o grupo"

- "Caderno Ataque. O negócio milionário das pausas para hidratação"

- "Famalicão. Vai preso seis anos por abusar da sobrinha junto a piscina"

- "Gaia. Projeto que ajuda doentes com cancro em risco de encerrar"

- "Denúncia. Professores reformados chamados para corrigir exames"

- "Habitação. Valor das casas bate recorde e novas rendas sobem 9,1%"

- "Entrevista. 'Queremos que haja urgências até à meia-noite'. Isabel Simões Pinto, presidente da Câmara de Estarreja"

Correio da Manhã:

- "Gasolineiras ignoram baixa do petróleo, Gasóleo e gasolina não acompanham redução de 40% do preço do crude, Matéria-prima mais barata, mas atestar o depósito custa o mesmo"

- "Martinéz confiante para duelo em Miami, Colômbia - Portugal"

- "Benfica: Marco Silva alertado para 'vacas magras' no mercado"

- "Vinícius Júnior vende índio ao Benfica"

- "Sporting: Varandas tenta acalmar Maxi Araújo"

- "FC Porto: Dragão avança por Santiago Giménez"

- "Fisco exige 36 mil euros em IMI a 'barão da imprensa cor-de-rosa'"

- "Sismos na Venezuela: Luta contra o tempo para salvar portugueses"

- "Portalegre: Militar da GNR dá tiros em cerimónia com ministro"

- "Escolas: Caos na correção dos exames"

- "Habitação: Novas rendas registam subida de 9,1 por cento"

- "O amor eterno de Rute Cardoso por Diogo Jota"

- "Viktor Gyokeres e Inês Aguiar vivem paixão no Mundial"

O Jogo:

- "Colômbia-Portugal 00:30. Mais café, menos stress. País vai manter-se acordado até de madrugada na esperança de ver a Seleção Nacional chegar ao desejado primeiro lugar"

- "Roberto Martínez: 'Não somos um grupo emotivo ou inexperiente'"

- "16 avos de final: possíveis adversários, datas, estádios e distâncias"

- "Tempestades: o que pode parar o jogo em Miami"

- "A seleção é a minha casa. 'Cristiano Ronaldo sempre foi o ídolo'. A família de Diogo Dalot acompanha o lateral no Campeonato do Mundo"

- "Jackson Martínez: 'Diria que Rafael Leão pode ajudar muito mais'"

- "Planeta do Mundial. O anjo da solidão"

- "FC Porto. 'Grande salto de qualidade'. Guarín feliz pelo impacto de André Villas-Boas. Colombiano abre o livro: dos anos mágicos ao alcoolismo que derrotou. 'Mesmo com dinheiro e fama, deparei-me sem amigos, nem família'.

- "Farioli já prepara regresso ao Olival"

- "Benfica. Central a caminho. Diretor-geral Mário Branco promete novidades para breve"

- "Rui Costa enfrenta duas Assembleias Gerais"

- "Sporting. O mundo de Altimira. Deixou La Masia por ser pequeno e tem Busquets como ídolo"

- "Lesão de Debast preocupa"

- "Mercado. Gonçalo Ramos reforça Milan. Valor da transferência bate recorde dos rossoneri. Deixa PSG para ser treinado por Rúben Amorim"

A Bola:

- "Faz-se Luz. Diretor-geral revela política em dia de Assembleias Gerais importantes para o Benfica. Mário Branco explicou abordagem ao mercado e garantiu substituto de Otamendi 'para breve'"

- "Rui Costa com duas AG para debater a temporada passada e aprovar o orçamento. Opositores vão dizer de sua justiça"

- "Marco Silva deu bola aos jogadores logo no primeiro treino"

- "Colômbia-Portugal. Roberto Martínez: 'Não há titulares nem suplentes nesta equipa'. Próximo jogo foi o que teve 'mais tempo de preparação'"

- "Itália. Gonçalo Ramos reforça Milan de Amorim"

- "Sporting. Trincão já não deve voltar. Leões e jogador acreditam que transferência vai decidir-se logo após o Mundial"

- "FC Porto. Três posições debaixo de mira. Farioli quer novos ponta de lança, lateral esquerdo e médio"

Record:

- "Marco dá moral, Treinador entra com bola e mensagem de confiança, Elogia grupo e acredita em grandes conquistas, Tem mantido conversas individuais com os jogadores, Discurso e método convencem plantel"

- "Colômbia - Portugal, Roberto Martinéz pragmático antes do mata-mata, 'Não há vantagem em ser o primeiro'"

- "Noruega - França 1 - 4: Dembélé faz hat trick em 32 minutos"

- "Mercado: Gonçalo Ramos no Milan"

- "Sporting: Mais compras só com venda, Nova fase em Alvalade"

- "FC Porto: Farioli já trabalha, Treinos da pré-época preparados ao pormenor"

- "Arbitragem: Duarte Gomes demite-se"

- "Tragédia na Venezuela: 28 portugueses mortos e 85 desaparecidos"