Ronaldo é o único totalista entre as principais estrelas do Mundial 2026
Cristiano Ronaldo é o único totalista entre as principais estrelas do Mundial 2026, mantendo-se como o único a cumprir todos os minutos disputados pela selecção portuguesa até esta fase do torneio. Este é um dos assuntos em destaque do Jornal de Notícias, que refere ainda o apuramento do Brasil para os quartos de final, após vencer o Japão por 2-1 com um golo nos descontos.
Jornal de Notícias:
- "Portugal vai ser atingido esta semana por onda de calor inédita"
- "'Não há dinheiro para casas quanto mais para limar terrenos'"
- "Educação. Professores denunciam 'confusão' na correção de provas"
- "Venezuela. Grávida sobrevive duas vezes após sismos violentos"
- "Média. Notícias Ilimitadas dá 10 mil euros em bolsas a jovens universitários"
- "Esquema com arrendamentos descoberto no Porto"
- "Literatura. Coliseu do Porto encheu para ouvir lições da vida e da morte de Salman Rushdie"
- "Mundial 2026. O único totalista entre as estrelas"
- "Oitavos de final. Brasil salva-se nos descontos frente ao Japão"
Correio da Manhã:
- "Abusa de enteados com mulher em parto"
- "Padrasto condenado a seis anos de cadeia. Companheira estava a dar à luz a filha do casal"
- "Lenglet feliz por jogar no Benfica"
- "Portugal ativa o herói dos penáltis"
- "Luta contra o tempo para encontrar sobreviventes"
- "Estado condenado a pagar 15 mil euros Sócrates"
- "Senhorios podem baixar retenção no IRS"
- "Correção. Ministério culpa escolas por caos nos exames"
- "Em Espanha. Português escravo durante 30 anos"
Público:
- "Em dez anos, foram atribuídas 17 novas subvenções vitalícias a políticos"
- "Reportagem em lares ilegais. 'São os próprios familiares que fecham os olhos'"
- "Caos nos exames. Ministro garante que 'nenhum aluno será prejudicado'"
- "Ferrovia. Nova Linha Évora-Elvas está parada desde janeiro"
- "Tribunal Europeu. Interesses privados de juízes ameaçam transparência"
- "Mundial. Brasil segue em frente com golo no último minuto contra ao Japão"
- "Literacia reprodutiva. Metade das mulheres em Portugal não sabe identificar a sua janela de fertilidade"
- "Reino Unido. Burham quer transferir parte do Governo britânico para Manchester"
Diário de Notícias:
- "PS mantém liderança com 29,3%, AD recusa e Chega estabiliza"
- "Aviação. Lufthansa finca o pé em Portugal com TAP na mira"
- "Imigração. PSD quer ouvir José Luís Carneiro e outros ex-ministros do PS"
- "Recrutamento. Dos vídeos da PSP ao GNR 'influencer'. Como as polícias atraem candidatos"
- "Venezuela. Em La Guaira 'já não há nada', mas os familiares dos desaparecidos não desarmam"
- "Banco Central. Supremo dos EUA impede Trump de afastar membro do 'board' da Fed"
- "Saúde. SNS pagou 468 milhões em horas extraordinárias"
- "Música. Maria João convida Lehmari e Bica para uma 'confusão musical bestial'"
- "Ciclo. Redescobrir o cinema polaco no São Jorge"
- Mundial 2026. Ronaldo vs Modric. O que o Real uniu, o Mundial vai eliminar"
Negócios:
- "Bruxelas avisa que PSU tem de ficar fechada em dois meses"
- "Energia. Preços baixos põem Portugal na rota da nova indústria europeia. Governo quer 4,5 GW em baterias. Leilões avançam em setembro"
- "Lagarde diz que subida das taxas de juro foi uma 'decisão sólida'"
- "Matérias-primas. Reservas estratégicas pressionam valor do crude"
- "Licenças. Regulador recusa dar mais tempo ao setor cripto"
- "Radar África. Presidente de Moçambique ataca corrupção. Será que vai ganhar?"
Jornal Económico:
- "Empresas de turismo olham para a abertura de Cuba"
- "Lufthansa investe 300 milhões e cria 700 empregos"
- "Renova investe 11 milhões em central de biomassa em Torres Novas"
- "Álvaro Santos Pereira estreia-se no Fórum BCE"
- "Futebol. Campeonato do Mundo bate todos os recordes de assistência"
- "Casas de Lisboa custam em média mais de 600 mil"
- "Abanca aprova contas de 2025 com lucro de 902 milhões"
- "Quais as ações que sobem com as ondas de calor?"
- "Grupo Your lança Your Academy: saiba como se faz"
O Jogo:
- "Eustáquio mostra como se faz. Médio do FC Porto qualifica seleção do Canadá, valoriza-se no mercado e aumenta lista de pretendentes"
- "Cubillas: 'Final entre Ronaldo e Messi seria perfeito'"
- "'Com Martínez até ao fim'. João Félix garante que ninguém desconfia das ideias do treinador"
- "Brasil-Japão 2-1"
- "Alemanha-Paraguai 1-1 (3-4 nos penáltis). Choque germânico"
- "Benfica. Lenglet chega sem custos"
- "Sporting. O novo onze de Rui Borges. Quatro titulares serão reforços"
- "Braga. Barcia na defesa e Wind na frente. Minhotos retocam defesa e ataque"
- "Ténis. Maiato à prova em Wimbledon. Nuno Borges vai enfrentar o nº1 Sinner"
A Bola:
- "Lenglet às ordens. Central francês chegou ontem para reforçar o Benfica e pronto para começar a trabalhar"
- "'Estou muito feliz'"
- "Agora segue-se um extremo"
- "Seleção. 'Estejam tranquilos'. João Félix promete 'trabalho e dedicação' aos portugueses"
- "Reportagem. Epopeia do bacalhau na Route 66"
- "'Canarinha' deu a volta aos japoneses. Alemães caíram nos penáltis"
- "Sporting. Hjulmand e Pedro Gonçalves apresentam-se mas estão de saída"
- "FC Porto. Eustáquio regressa e vai à luta"
- "SC Braga. Wind e Barcia contratados"
- "Ténis. Nuno Borges entra a ganhar em Wimbledon. Venceu Tristan Boyer e defronta agora Jannik Sinner, líder mundial"
Record:
- "Lenglet entusiasmando à chegada a Lisboa. Estou muito feliz"
- "Saída para breve. Hjulmand aquece Atlético"
- "Colchoneros inclinados a avançar pelo capitão [do Sporting]"
- "Brilha pelo Canadá no mundial. Eustáquio com cotação em alta"
- "João Félix explica bom momento. ´Jesus colocou-me na minha posição'"