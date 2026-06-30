Cristiano Ronaldo é o único totalista entre as principais estrelas do Mundial 2026, mantendo-se como o único a cumprir todos os minutos disputados pela selecção portuguesa até esta fase do torneio. Este é um dos assuntos em destaque do Jornal de Notícias, que refere ainda o apuramento do Brasil para os quartos de final, após vencer o Japão por 2-1 com um golo nos descontos.

Jornal de Notícias:

- "Portugal vai ser atingido esta semana por onda de calor inédita"

- "'Não há dinheiro para casas quanto mais para limar terrenos'"

- "Educação. Professores denunciam 'confusão' na correção de provas"

- "Venezuela. Grávida sobrevive duas vezes após sismos violentos"

- "Média. Notícias Ilimitadas dá 10 mil euros em bolsas a jovens universitários"

- "Esquema com arrendamentos descoberto no Porto"

- "Literatura. Coliseu do Porto encheu para ouvir lições da vida e da morte de Salman Rushdie"

- "Mundial 2026. O único totalista entre as estrelas"

- "Oitavos de final. Brasil salva-se nos descontos frente ao Japão"

Correio da Manhã:

- "Abusa de enteados com mulher em parto"

- "Padrasto condenado a seis anos de cadeia. Companheira estava a dar à luz a filha do casal"

- "Lenglet feliz por jogar no Benfica"

- "Portugal ativa o herói dos penáltis"

- "Luta contra o tempo para encontrar sobreviventes"

- "Estado condenado a pagar 15 mil euros Sócrates"

- "Senhorios podem baixar retenção no IRS"

- "Correção. Ministério culpa escolas por caos nos exames"

- "Em Espanha. Português escravo durante 30 anos"

Público:

- "Em dez anos, foram atribuídas 17 novas subvenções vitalícias a políticos"

- "Reportagem em lares ilegais. 'São os próprios familiares que fecham os olhos'"

- "Caos nos exames. Ministro garante que 'nenhum aluno será prejudicado'"

- "Ferrovia. Nova Linha Évora-Elvas está parada desde janeiro"

- "Tribunal Europeu. Interesses privados de juízes ameaçam transparência"

- "Mundial. Brasil segue em frente com golo no último minuto contra ao Japão"

- "Literacia reprodutiva. Metade das mulheres em Portugal não sabe identificar a sua janela de fertilidade"

- "Reino Unido. Burham quer transferir parte do Governo britânico para Manchester"

Diário de Notícias:

- "PS mantém liderança com 29,3%, AD recusa e Chega estabiliza"

- "Aviação. Lufthansa finca o pé em Portugal com TAP na mira"

- "Imigração. PSD quer ouvir José Luís Carneiro e outros ex-ministros do PS"

- "Recrutamento. Dos vídeos da PSP ao GNR 'influencer'. Como as polícias atraem candidatos"

- "Venezuela. Em La Guaira 'já não há nada', mas os familiares dos desaparecidos não desarmam"

- "Banco Central. Supremo dos EUA impede Trump de afastar membro do 'board' da Fed"

- "Saúde. SNS pagou 468 milhões em horas extraordinárias"

- "Música. Maria João convida Lehmari e Bica para uma 'confusão musical bestial'"

- "Ciclo. Redescobrir o cinema polaco no São Jorge"

- Mundial 2026. Ronaldo vs Modric. O que o Real uniu, o Mundial vai eliminar"

Negócios:

- "Bruxelas avisa que PSU tem de ficar fechada em dois meses"

- "Energia. Preços baixos põem Portugal na rota da nova indústria europeia. Governo quer 4,5 GW em baterias. Leilões avançam em setembro"

- "Lagarde diz que subida das taxas de juro foi uma 'decisão sólida'"

- "Matérias-primas. Reservas estratégicas pressionam valor do crude"

- "Licenças. Regulador recusa dar mais tempo ao setor cripto"

- "Radar África. Presidente de Moçambique ataca corrupção. Será que vai ganhar?"

Jornal Económico:

- "Empresas de turismo olham para a abertura de Cuba"

- "Lufthansa investe 300 milhões e cria 700 empregos"

- "Renova investe 11 milhões em central de biomassa em Torres Novas"

- "Álvaro Santos Pereira estreia-se no Fórum BCE"

- "Futebol. Campeonato do Mundo bate todos os recordes de assistência"

- "Casas de Lisboa custam em média mais de 600 mil"

- "Abanca aprova contas de 2025 com lucro de 902 milhões"

- "Quais as ações que sobem com as ondas de calor?"

- "Grupo Your lança Your Academy: saiba como se faz"

O Jogo:

- "Eustáquio mostra como se faz. Médio do FC Porto qualifica seleção do Canadá, valoriza-se no mercado e aumenta lista de pretendentes"

- "Cubillas: 'Final entre Ronaldo e Messi seria perfeito'"

- "'Com Martínez até ao fim'. João Félix garante que ninguém desconfia das ideias do treinador"

- "Brasil-Japão 2-1"

- "Alemanha-Paraguai 1-1 (3-4 nos penáltis). Choque germânico"

- "Benfica. Lenglet chega sem custos"

- "Sporting. O novo onze de Rui Borges. Quatro titulares serão reforços"

- "Braga. Barcia na defesa e Wind na frente. Minhotos retocam defesa e ataque"

- "Ténis. Maiato à prova em Wimbledon. Nuno Borges vai enfrentar o nº1 Sinner"

A Bola:

- "Lenglet às ordens. Central francês chegou ontem para reforçar o Benfica e pronto para começar a trabalhar"

- "'Estou muito feliz'"

- "Agora segue-se um extremo"

- "Seleção. 'Estejam tranquilos'. João Félix promete 'trabalho e dedicação' aos portugueses"

- "Reportagem. Epopeia do bacalhau na Route 66"

- "'Canarinha' deu a volta aos japoneses. Alemães caíram nos penáltis"

- "Sporting. Hjulmand e Pedro Gonçalves apresentam-se mas estão de saída"

- "FC Porto. Eustáquio regressa e vai à luta"

- "SC Braga. Wind e Barcia contratados"

- "Ténis. Nuno Borges entra a ganhar em Wimbledon. Venceu Tristan Boyer e defronta agora Jannik Sinner, líder mundial"

Record:

- "Lenglet entusiasmando à chegada a Lisboa. Estou muito feliz"

- "Saída para breve. Hjulmand aquece Atlético"

- "Colchoneros inclinados a avançar pelo capitão [do Sporting]"

- "Brilha pelo Canadá no mundial. Eustáquio com cotação em alta"

- "João Félix explica bom momento. ´Jesus colocou-me na minha posição'"