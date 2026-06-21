Congresso do PSD e turismo em destaque na imprensa nacional

O congresso do PSD, as perspectivas para o turismo no arranque do Verão e a participação da Selecção Nacional no Mundial de 2026 marcam os principais destaques da imprensa nacional deste domingo. Algumas manchetes poderão merecer especial atenção dos leitores madeirenses, nomeadamente as relacionadas com o turismo e com a actualidade política nacional.

O Público destaca as dificuldades das autoridades no acesso a mensagens encriptadas em investigações relacionadas com terrorismo, enquanto o congresso do PSD continua a merecer atenção da imprensa, com a escolha dos novos vice-presidentes do partido. No plano económico, o mesmo jornal assinala a entrada no Verão com quebras nas reservas turísticas em três regiões do país.

No Jornal de Notícias, o destaque vai para uma entrevista de André Villas-Boas, marcada pelas críticas à centralização e pelas referências à relação do FC Porto com Lisboa. Já o Correio da Manhã centra-se em casos de criminalidade, no congresso social-democrata e nas tensões internacionais, com enfoque na guerra na Ucrânia e no Estreito de Ormuz.

No desporto, a Seleção Nacional continua a dominar as manchetes, com Diogo Dalot a responder às críticas dirigidas à equipa no Mundial de 2026. O Benfica celebra ainda a conquista do título nacional de hóquei em patins, enquanto Sporting, Benfica e FC Porto alimentam as habituais movimentações de mercado.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Vazio na lei trava acesso em tempo real a mensagens encriptadas de terroristas"

- "Reservas. Turismo entra no Verão com três regiões em queda"

- "Reino Unido. O que pensa o aspirante ao lugar de Keir Starmer?"

- "Congresso do PSD. Bugalho, Duarte e Moedas são os novos vices do partido"

- "Reportagem. Cuba, uma ilha à deriva entre a penúria e a penumbra"

- "Futebol. Para o Mundial, o Iraque uniu a equipa dividindo-a ao meio"

- "Inocência Mata. 'Nos anos 1990, quando falava da questão racial, a racista era eu'"

Jornal de Notícias

- "Entrevista JN/O Jogo/TSD. André Villas-Boas. 'Não há outra forma, somos nós contra Lisboa'"

- "Oposição 'manhosa' no pacote laboral não abala estabilidade do Governo"

- "Pensão. Enfermeira desviou oito mil euros de leproso"

- "Pedrógão. As mulheres que cuidaram das feridas do fogo"

- "Emoção e festa a ver os aviões"

- "Notícias Magazine. Da sala para o mundo. Os craques da Seleção vistos pelos professores que os conheceram antes da fama"

- "Mundial 2026. Portugal terá de aumentar volume ofensivo no jogo contra o Uzbequistão"

Correio da Manhã

- "Vítimas de assalto escolhidas na Internet. Grupo criminoso roubava casas com violência. Selecionavam os alvos recorrendo a plataformas de compra, venda e troca de produtos"

- "Lágrimas no adeus a Lara. Mata criança por ciúmes e vai trabalhar"

- "Matosinhos: Idosa acorda em pânico com ladrão no quarto"

- "Andam a furtar as laranjas do Algarve. É às toneladas"

- "Maioria quer chapéus de sol à frente dos concessionários"

- "Sporting: Amorim pesca em Alvalade e quer levar Hjulmand"

- "Sondagem: Jesus é o eleito para a seleção"

- "Congresso: Montenegro ataca Chega e PS"

- "Guerra: Zelensky ameaça Bielorrússia"

- "Tensão: Estreito de Ormuz volta a fechar"

O Jogo

- " Entrevista O Jogo/JN/TSD. André Villas-Boas. 'Não irá ser um mercado de 100 milhões'"

- "'Somos nós contra Lisboa enquanto houver esta disparidade de tratamento'"

- "'Entrada de capital estrangeiro está fora de questão'"

- "'Temos de nos antecipar e ir buscar jogadores de 16 e 17 anos'"

- "Mundial'2026. Diogo Dalot foi porta-voz da Seleção Nacional, assume que o grupo sente-se injustiçado com as críticas. 'Muitos não querem que Portugal ganhe'"

- "Sporting. Braço de ferro por Hjulmand. Milan dá luta ao At. Madrid pelo médio leonino"

- "Depois do meio-campo, Varandas vira-se para extremo-esquerdo"

- "Benfica. Marco Silva em contrarrelógio. Técnico cortou férias para preparar época"

- "Gabriel Índio viveu ano louco"

- "Hóquei em patins. Benfica é campeão. Águias vencem Sporting e conquistam título pela 25ª vez"

A Bola

- "Alerta Maxi. Sporting quer ficar com o esquerdino, uruguaio também quer ficar no clube, mas exibição (e golo) no mundial fez disparar o alarme"

- "Administração prepara contratação de dois laterais-esquerdos"

- "Seleção A. 'Há imensas pessoas que não querem que Portugal ganhe'. Diogo Dalot"

- "A Bola desmontou os mitos à volta de Seleção. Em oito dias de estágio o grupo passou 3 horas na praia"

- "Benfica. Rui Duarte aprova Gabriel Índio"

- "Hóquei em patins. Benfica vence Sporting (3-1) e conquista o 25º título nacional"

- "FC Porto. Eirik Granaas apresentado. 'Vou conseguir dar conta do recado'"

Record

- "Benfica: Marco puxa por Miguel. Jovem médio pode ser aposta para a nova época. Técnico tem bons relatórios sobre o campeão do mundo de sub-17 e quer vê-lo em ação. Foi chamado para a pré-temporada. Vai renovar quando for maior de idade"

- "Gabriel Índio fora com St. Gallen. Só pode ser inscrito quando fizer 18 anos"

- "Mundial: Dalot garante união no grupo. 'Muita gente não quer que Portugal ganhe'"

- "Sporting: Nuno Santos e Simões já trabalham. Recuperam de lesões na academia. Extremo deve arrancar em pleno, médio só em setembro. Fresneda fecha a porta ao Valencia"

- "FC Porto: Granaas promete. Norueguês de 16 anos apresentado. 'Vou conseguir dar conta do recado'"

- "Hóquei em patins: Título volta à Luz"

- "Futsal feminino: Águias campeãs"

- "Análise às avaliações do Conselho de Arbitragem: 40 jogos com erros graves"