Imprensa nacional realça empate de Portugal

Títulos dos jornais de hoje:

Público:

- "Revisão da população promete abalar os principais indicadores económicos"

- "Mundial 2026. Empate empurra Portugal para um duelo com a Croácia"

- "Entrevista. 'Temo que fundo soberano exponha as poupanças dos portugueses ao mercado'. Alfredo Marques, ex-alto quadro da Comissão"

- "Jogo ilegal. MP deduziu 781 acusações em seis anos e PSD quer selo digital"

- "Exames nacionais. Professores admitem pedir escusa na avaliação digital"

- "Terramoto. O relógio corre contra os sobreviventes na Venezuela"

Jornal de Notícias:

- "Portugueses vão pagar mais 270 milhões de euros por encomendas da China"

- "Nem fado nem cumbria. Colômbia 0-0 Portugal"

- "Venezuela. 'Ainda se ouvem gritos dos sobreviventes'"

- "Entrevista JN/TSF. Rui Tavares, coporta-voz do Livre: 'O Livre acredita na liderança coletiva e quer formar mais protagonistas'"

- "Prisão. Condenado por furtar relógio e caneta de luxo a Jorge Costa"

- "INEGI. Instituto celebra 40 anos de inovação"

- "Penacova. Derrocada destruiu cemitério e prejudica negócios"

Correio da Manhã:

- "Portugal empata e joga 'mata-mata' com Croácia"

- "Milagre de Cabo Verde na América"

- "Idosos e doentes vítimas de falsos atropelamentos"

- "Benfica. Skriniar substitui Otamendi"

- "Sinais de corrupção na máquina do Fisco"

- "Ventura e mulher ameaçados de morte"

- "Rei Carlos III paga 35 milhões em impostos"

- "Mais mulheres a consumir pornografia gay"

- "Julho chega com mais uma onda de calor"

O Jogo:

- "Colômbia 0-0 Portugal. Miami Vice. Seleção fecha grupo K no segundo lugar e disputa 16 'avos' na viragem (00h00) de quinta para sexta-feira. Croácia é o adversário que se segue em Toronto"

- "Cabo Verde contra o mundo. Após empates com Espanha e Uruguai, defronta os atuais campeões do Mundo. Encontro com a Argentina no dia 3"

- "Planeta do Mundial. Uruguai, o fim de 'El Loco'"

- "FC Porto. 'A ânsia de vencer não permite adormecer'. André Villas-Boas recorda 'ano do Dragão', perspetiva nova época e deixa mensagem aos jogadores"

- "Benfica. Ato de contrição de Rui Costa. Desilusão com resultados recentes marcaram as duas assembleias-gerais. 'Sou o primeiro a admitir que falhámos'. Quase 55% aprovaram novo orçamento"

- "Sporting. Altimira não foge. Acordo não inclui percentagem numa futura venda e aumenta variáveis"

- "Eliminação do Uruguai: Maxi Araújo e Zalazar chegam mais cedo"

A Bola:

- "Colômbia 0-0 Portugal. Em boas mãos. Diogo Costa lidera defesa de betão. Segue-se a Croácia, na madrugada de quinta para sexta-feira, em Toronto"

- "Mundial 2026. RD Congo 3-1 Uzbequistão. Panamá 0-2 Inglaterra. Croácia 2-1 Gana. Cabo Verde 0-0 A. Saudita. Uruguai 0-1 Espanha. N. Zelândia 1-5 Bélgica. Egito 1-1 Irão"

- "Sporting. Altimira a chegar a Lisboa"

- "Leões querem segurar Diomande"

- "Benfica. Orçamento aprovado"

- "Skriniar, do Fenerbahçe, pode ser o central escolhido"

- "'Tolerância zero com Pedro Proença', promete Rui Costa"

- "FC Porto. André Villas-Boas: 'Somos uma força difícil de travar'"

- "Queixa de adeptos do Rangers origina aviso da UEFA"

- "Futsal. O dérbi do título. Benfica-Sporting"

Record:

- "Venha a Croácia, Seleção sofre para empatar e o melhor é pensar no futuro, Colômbia 0 - 0 Portugal, Diogo Costa foi o salvador"

- "Gana de Queiroz defronta os Cafeteros"

- "Cabo Verde em festa tem Argentina pela frente"

- "França - Suécia é cabeça de cartaz nos 16 avos"

- "Sporting: Geny intocável, Aposta de Rui Borges"

- "Benfica: Central fechado e ala a caminho, Rui Costa garante na AG, 'Tolerância zero à arbitragem e a Proença', Orçamento aprovado por 54,57% dos votos"

- "FC Porto: Villas-Boas rendido, 'Farioli percebeu o clube'"

- "Tragédia na Venezuela: Números sobem entre os portugueses: 41 mortos e 87 desaparecidos"