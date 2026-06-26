Tragédia na Venezuela em destaque nos principais jornais nacionais

om dia. Estas são as principais notícias do dia, sexta-feira, 26 de Junho de 2026, entre as quais se destacam as imagens dramáticas da tragédia ocorrida na Venezuela. O duplo sismo devastador marcará os próximos dias noticiosos, mesmo porque é um país com muita comunidade portuguesa e, em particular, madeirense...

No semanário Expresso:

- "Lajes: chumbo em esqueletos reforça suspeitas de contaminação"

- "Sismos gémeos na Venezuela: 'Salvar as vidas que Deus permita'"

- "Investigação e ciência: Inovações no tratamento do cancro"

- "Como Sócrates está a fazer escola nos tribunais portugueses"

- "PS e Chega aprovam juntos 61% das leis do Governo"

- "Motor Valley. O paraíso italiano dos motores a combustão"

- "O 'Brexit' prometido 'não aconteceu' (pagam os políticos)"

- "A Revolução na América, por Miguel Morgado"

- "Pedro Abrunhosa sobre a IA, a criação e os artistas"

- "Imigrantes: Governo promete 'prioridade e foco' na integração"

- "Justiça ainda não ouviu Rui Rio, três anos após as buscas a sua casa"

- "De Troia a Melides, praias continuam com acesso limitado"

- "'A IA impressiona, mas a inteligência da humanidade é fantástica'"

- "Relvas critica Montenegro"

- "Taxas de juros vão continuar a subir"

- "IA recebe Euro200 milhões"

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No semanário Nascer do Sol:

- "Cisma na Igreja Católica"

- "Bo Derek, Ferraz da Costa e o cavalo lusitano"

- "Plano da Floresta ficou na gaveta"

- "Os xadrezes de António Horta Osório"

- "'Acho mal que mudem uma procissão sem falar ao pároco'"

- "Venezuela. Governo e Madeira sem mãos a medir para localizar portugueses"

- "Tom Gallagher. 'A população está mal servida pelo mundo político'"

- "MAL. PJ e MP não valorizaram ameaças contra PR e PM"

- "Património financeiro. Seguro declarou 200 mil euros em dezembro e 1,2 M em maio"

- "80 anos de biquíni"

- "Bagão Félix: 'Não se pode reduzir a idade da reforma'"

- "Médicos. Não especialistas já são mais de 20 mil"

- "Afogamentos. Meios e operações de salvamento"

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No Correio da Manhã:

- "Dois sismos seguidos. Portugueses vítimas da tragédia na Venezuela"

- "Centenas de mortos e milhares de desaparecidos"

- "Nova taxa para o mês de julho. Certificados de aforro dão juros de 2,35%"

- "PSU aprovada. Trabalho social incluído com plano de inserção"

- "Na A1, na Mealhada. Morre atropelado por ambulância que o ia socorrer"

- "Campeonato Mundial. Martínez aposta no onze da goleada contra a Colômbia"

- "Nova época. Índio no primeiro dia do regresso do Benfica"

No Público:

- "Terramotos precipitam Venezuela para tragédia de proporções incertas"

- "Patrícia Portela: 'Um livro sobre o que não se sabe e o que não se viu'"

- "Exames. Problemas na plataforma ditam mais dias para correções"

- "Parlamento. Duas reuniões bastaram para Governo e PS garantirem PSU"

No Jornal de Notícias:

- "Operadores da linha SNS24 perdem parte do salário quando vão à casa de banho"

- "Descida ao inferno na Venezuela"

- "Porto. Comerciante escapa por 'milagre' a derrocada"

- "Mobilidade. Camiões proibidos na VCI a partir de 15 de setembro"

- "Justiça. Lucros de burlas no Suriname investidos em canábis medicinal"

- "Apoios. Abstenção do PS viabiliza prestação social única"

- "Mundial 2026. Vulcão colombiano em Miami à espera de Portugal"

No Diário de Notícias:

- "FMI alerta para impacto das barreiras à imigração na economia"

- "Nuno Vieira, advogado de lesados do BES: 'Há mais de 150 clientes meus que já morreram à espera de justiça'"

- "Venezuela. Portugal envia 50 membros da Proteção Civil após pior sismo em mais de um século"

- "Carta Aberta. Cirurgião do Amadora-Sintra questiona ministra sobre o seu papel em denúncias graves no SNS"

- "Disputa. Eleições internas do Chega ameaçam incumbentes e paz entre os deputados"

- "Desacordo. Parlamento aprova PSU com abstenção do PS e críticas do Chega"

- "Obras. Teatro D. Maria II reabre com mais conforto e melhores condições de trabalho"

- "Cinema. O cinema de terror começa à meia-noite"

No Negócios:

- "Fundo de Resolução provisiona 630 milhões para os lesados do BES"

- "Rota da Produtividade. Viagem a três empresas do distrito do Porto que fazem a diferença"

- "CEO da EDP prevê 'enorme aumento' do consumo. Data centers devem pagar rede"

- "Maior corretora de criptoativos deixa os clientes europeus em suspenso a partir de julho"

- "Entrevista a Fernando Aramburu: 'O esquecimento da História acaba sempre por vencer'"

- "1966: o ano em que o futebol mudou a imagem de Portugal"

No O Jornal Económico:

- "Empresas nunca tiveram tanto dinheiro parado nos bancos"

- "Estou xim? Nos call centers, há cada vez mais máquinas a atender clientes, mas o número de queixas continua a subir. Fomos ver se a inteligência artificial está a ajudar ou a complicar e a dar cabo dos nervos das pessoas"

- "Azeite Gallo vende três vezes mais no Brasil do que em Portugal"

- "Quais são as grandes empresas que o futuro fundo soberano pode comprar"

- "EDP reforça investimento em Portugal: 600 milhões por ano até 2030"

- "O último quarteirão de luxo disponível no centro de Lisboa vale 125 milhões"

- "Quando o mundo ferve, o dinheiro procura blindagem, por Gilvan Bueno"

- "Vespa prepara-se para festejar 80 anos de muitas vidas e várias curvas"

No O Jogo:

- "FC Porto. Inesquecível. Ao serviço do Brasil no Campeonato do Mundo, os laterais recordam a passagem pelo Dragão"

- "Danilo: 'Estou sempre atento e fiquei muito contente com o título'. Alex Sandro: 'Dou os parabéns pelo campeonato, serei sempre portista'"

- "Mundial'2026. 'Ronaldo é obcecado por golos, ficamos felizes por ele'. Pedro Neto partilha a preferência pelo lado direito do ataque e a admiração pelo capitão"

- "Tempestade cancela segundo treino de Portugal"

- "Reportagem: o poder das natas e a admiração por CR7 de um emigrante de Chaves"

- "Planeta do Mundial. África, a tática de pedra. Luís Freitas Lobo"

- "Benfica. Índio anima o primeiro dia. Uma cara nova entre os 30 jogadores que iniciaram a pré-época"

- "Cinco saídas: Obrador, Gustavo Varela, Henrique Araújo, Diogo Prioste e João Veloso"

- "Sporting. Altimira aguarda sinal verde. Contrato de cinco anos prestes a passar ao papel"

- "Braga. Bajrami a chegar. Defesa-central saiu do Benfica há um ano"

- "Soumaré oficializado no Stoke City e outros com um pé fora"

No A Bola:

- "Índio chega primeiro. Benfica 2026/2027 em marcha. FIFA autorizou integração do central de 17 anos"

- "Marco Silva com 30 jogadores para avaliar"

- "Faltam seis internacionais... e reforços"

- "Mundial 2026. Equador 2-1 Alemanha. Curaçau 0-2 C. do Marfim. Escócia 0-3 Brasil. Marrocos 4-2 Haiti. Chéquia 0-3 México. África do Sul 1-0 Coreia do Sul"

- "Seleção A. Craque do andebol Kiko Costa apoia o futebol nos Estados Unidos"

- "Miami prepara-se para receber os portugueses. 'Queremos ser primeiros', diz Pedro Neto"

- "Sporting. Leão cresce seis centímetros. Média de alturas no 'miolo' indicia alterações"

- "FC Porto. Direita e centro estão resolvidos. Defesa portista precisa de pouca afinação"

- "Futebol. Rússia de volta às competições internacionais. Seleção de sub-15 convidada para o primeiro Mundial"

- "Futsal. Leão vence jogo 4 e empurra 'negra' para domingo na Luz. Sporting 3-2 Benfica"

E no Record:

- "Sporting. United cerca Maxi. Clube inglês no Mundial para seguir uruguaio"

- "Sporting. Burocracia atrasa viagem de Altimira"

- "Futsal. Sporting 3-2 Benfica. Decisão só na negra"

- "Benfica. Cabedal de Índio impressiona. Central de 17 anos"

- "Mourinho conta liga invicta como troféu"

- "Hóquei em patins. Entrevista. Lucas Ordoñez na hora do adeus. 'História do Benfica exigia mais títulos'"

- "FC Porto. Dez pérolas à prova. Jovens da formação e o reforços Graanas chamados"

- "FC Porto. Adeptos queixam-se. Polémica com o preço dos lugares anuais"

- "Mundial'2026. Pedro Neto e o jogo com a Colômbia.'Queremos passar em primeiro'"

- "Equador 2-1 Alemanha. Golo de Gonzalo Plata apura sul-americanos"

- "Tempestade interrompe treino [de Portugal]. Bruno Fernandes assume papel principal"

- "Sismo na Venezuela. 6 portugueses entre as vítimas"