Tragédia na Venezuela em destaque nos principais jornais nacionais
om dia. Estas são as principais notícias do dia, sexta-feira, 26 de Junho de 2026, entre as quais se destacam as imagens dramáticas da tragédia ocorrida na Venezuela. O duplo sismo devastador marcará os próximos dias noticiosos, mesmo porque é um país com muita comunidade portuguesa e, em particular, madeirense...
No semanário Expresso:
- "Lajes: chumbo em esqueletos reforça suspeitas de contaminação"
- "Sismos gémeos na Venezuela: 'Salvar as vidas que Deus permita'"
- "Investigação e ciência: Inovações no tratamento do cancro"
- "Como Sócrates está a fazer escola nos tribunais portugueses"
- "PS e Chega aprovam juntos 61% das leis do Governo"
- "Motor Valley. O paraíso italiano dos motores a combustão"
- "O 'Brexit' prometido 'não aconteceu' (pagam os políticos)"
- "A Revolução na América, por Miguel Morgado"
- "Pedro Abrunhosa sobre a IA, a criação e os artistas"
- "Imigrantes: Governo promete 'prioridade e foco' na integração"
- "Justiça ainda não ouviu Rui Rio, três anos após as buscas a sua casa"
- "De Troia a Melides, praias continuam com acesso limitado"
- "'A IA impressiona, mas a inteligência da humanidade é fantástica'"
- "Relvas critica Montenegro"
- "Taxas de juros vão continuar a subir"
- "IA recebe Euro200 milhões"
No semanário Nascer do Sol:
- "Cisma na Igreja Católica"
- "Bo Derek, Ferraz da Costa e o cavalo lusitano"
- "Plano da Floresta ficou na gaveta"
- "Os xadrezes de António Horta Osório"
- "'Acho mal que mudem uma procissão sem falar ao pároco'"
- "Venezuela. Governo e Madeira sem mãos a medir para localizar portugueses"
- "Tom Gallagher. 'A população está mal servida pelo mundo político'"
- "MAL. PJ e MP não valorizaram ameaças contra PR e PM"
- "Património financeiro. Seguro declarou 200 mil euros em dezembro e 1,2 M em maio"
- "80 anos de biquíni"
- "Bagão Félix: 'Não se pode reduzir a idade da reforma'"
- "Médicos. Não especialistas já são mais de 20 mil"
- "Afogamentos. Meios e operações de salvamento"
No Correio da Manhã:
- "Dois sismos seguidos. Portugueses vítimas da tragédia na Venezuela"
- "Centenas de mortos e milhares de desaparecidos"
- "Nova taxa para o mês de julho. Certificados de aforro dão juros de 2,35%"
- "PSU aprovada. Trabalho social incluído com plano de inserção"
- "Na A1, na Mealhada. Morre atropelado por ambulância que o ia socorrer"
- "Campeonato Mundial. Martínez aposta no onze da goleada contra a Colômbia"
- "Nova época. Índio no primeiro dia do regresso do Benfica"
No Público:
- "Terramotos precipitam Venezuela para tragédia de proporções incertas"
- "Patrícia Portela: 'Um livro sobre o que não se sabe e o que não se viu'"
- "Exames. Problemas na plataforma ditam mais dias para correções"
- "Parlamento. Duas reuniões bastaram para Governo e PS garantirem PSU"
No Jornal de Notícias:
- "Operadores da linha SNS24 perdem parte do salário quando vão à casa de banho"
- "Descida ao inferno na Venezuela"
- "Porto. Comerciante escapa por 'milagre' a derrocada"
- "Mobilidade. Camiões proibidos na VCI a partir de 15 de setembro"
- "Justiça. Lucros de burlas no Suriname investidos em canábis medicinal"
- "Apoios. Abstenção do PS viabiliza prestação social única"
- "Mundial 2026. Vulcão colombiano em Miami à espera de Portugal"
No Diário de Notícias:
- "FMI alerta para impacto das barreiras à imigração na economia"
- "Nuno Vieira, advogado de lesados do BES: 'Há mais de 150 clientes meus que já morreram à espera de justiça'"
- "Venezuela. Portugal envia 50 membros da Proteção Civil após pior sismo em mais de um século"
- "Carta Aberta. Cirurgião do Amadora-Sintra questiona ministra sobre o seu papel em denúncias graves no SNS"
- "Disputa. Eleições internas do Chega ameaçam incumbentes e paz entre os deputados"
- "Desacordo. Parlamento aprova PSU com abstenção do PS e críticas do Chega"
- "Obras. Teatro D. Maria II reabre com mais conforto e melhores condições de trabalho"
- "Cinema. O cinema de terror começa à meia-noite"
No Negócios:
- "Fundo de Resolução provisiona 630 milhões para os lesados do BES"
- "Rota da Produtividade. Viagem a três empresas do distrito do Porto que fazem a diferença"
- "CEO da EDP prevê 'enorme aumento' do consumo. Data centers devem pagar rede"
- "Maior corretora de criptoativos deixa os clientes europeus em suspenso a partir de julho"
- "Entrevista a Fernando Aramburu: 'O esquecimento da História acaba sempre por vencer'"
- "1966: o ano em que o futebol mudou a imagem de Portugal"
No O Jornal Económico:
- "Empresas nunca tiveram tanto dinheiro parado nos bancos"
- "Estou xim? Nos call centers, há cada vez mais máquinas a atender clientes, mas o número de queixas continua a subir. Fomos ver se a inteligência artificial está a ajudar ou a complicar e a dar cabo dos nervos das pessoas"
- "Azeite Gallo vende três vezes mais no Brasil do que em Portugal"
- "Quais são as grandes empresas que o futuro fundo soberano pode comprar"
- "EDP reforça investimento em Portugal: 600 milhões por ano até 2030"
- "O último quarteirão de luxo disponível no centro de Lisboa vale 125 milhões"
- "Quando o mundo ferve, o dinheiro procura blindagem, por Gilvan Bueno"
- "Vespa prepara-se para festejar 80 anos de muitas vidas e várias curvas"
No O Jogo:
- "FC Porto. Inesquecível. Ao serviço do Brasil no Campeonato do Mundo, os laterais recordam a passagem pelo Dragão"
- "Danilo: 'Estou sempre atento e fiquei muito contente com o título'. Alex Sandro: 'Dou os parabéns pelo campeonato, serei sempre portista'"
- "Mundial'2026. 'Ronaldo é obcecado por golos, ficamos felizes por ele'. Pedro Neto partilha a preferência pelo lado direito do ataque e a admiração pelo capitão"
- "Tempestade cancela segundo treino de Portugal"
- "Reportagem: o poder das natas e a admiração por CR7 de um emigrante de Chaves"
- "Planeta do Mundial. África, a tática de pedra. Luís Freitas Lobo"
- "Benfica. Índio anima o primeiro dia. Uma cara nova entre os 30 jogadores que iniciaram a pré-época"
- "Cinco saídas: Obrador, Gustavo Varela, Henrique Araújo, Diogo Prioste e João Veloso"
- "Sporting. Altimira aguarda sinal verde. Contrato de cinco anos prestes a passar ao papel"
- "Braga. Bajrami a chegar. Defesa-central saiu do Benfica há um ano"
- "Soumaré oficializado no Stoke City e outros com um pé fora"
No A Bola:
- "Índio chega primeiro. Benfica 2026/2027 em marcha. FIFA autorizou integração do central de 17 anos"
- "Marco Silva com 30 jogadores para avaliar"
- "Faltam seis internacionais... e reforços"
- "Mundial 2026. Equador 2-1 Alemanha. Curaçau 0-2 C. do Marfim. Escócia 0-3 Brasil. Marrocos 4-2 Haiti. Chéquia 0-3 México. África do Sul 1-0 Coreia do Sul"
- "Seleção A. Craque do andebol Kiko Costa apoia o futebol nos Estados Unidos"
- "Miami prepara-se para receber os portugueses. 'Queremos ser primeiros', diz Pedro Neto"
- "Sporting. Leão cresce seis centímetros. Média de alturas no 'miolo' indicia alterações"
- "FC Porto. Direita e centro estão resolvidos. Defesa portista precisa de pouca afinação"
- "Futebol. Rússia de volta às competições internacionais. Seleção de sub-15 convidada para o primeiro Mundial"
- "Futsal. Leão vence jogo 4 e empurra 'negra' para domingo na Luz. Sporting 3-2 Benfica"
E no Record:
- "Sporting. United cerca Maxi. Clube inglês no Mundial para seguir uruguaio"
- "Sporting. Burocracia atrasa viagem de Altimira"
- "Futsal. Sporting 3-2 Benfica. Decisão só na negra"
- "Benfica. Cabedal de Índio impressiona. Central de 17 anos"
- "Mourinho conta liga invicta como troféu"
- "Hóquei em patins. Entrevista. Lucas Ordoñez na hora do adeus. 'História do Benfica exigia mais títulos'"
- "FC Porto. Dez pérolas à prova. Jovens da formação e o reforços Graanas chamados"
- "FC Porto. Adeptos queixam-se. Polémica com o preço dos lugares anuais"
- "Mundial'2026. Pedro Neto e o jogo com a Colômbia.'Queremos passar em primeiro'"
- "Equador 2-1 Alemanha. Golo de Gonzalo Plata apura sul-americanos"
- "Tempestade interrompe treino [de Portugal]. Bruno Fernandes assume papel principal"
- "Sismo na Venezuela. 6 portugueses entre as vítimas"