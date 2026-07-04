Selecção portuguesa treina em Toronto e viaja até Dallas

A seleção portuguesa faz hoje novo treino em Toronto, no Canadá, e regressa aos Estados Unidos, ao estado do Texas, onde na segunda-feira defronta a Espanha, nos oitavos de final do Mundial2026 de futebol.

Portugal tem uma sessão agendada para as 11:00 locais (16:00 em Lisboa) no Centennial Park, nos arredores de Toronto, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Na sexta-feira, nesse mesmo recinto, os jogadores mais utilizados no duelo frente à Croácia (2-1), que apurou Portugal para os oitavos de final, realizaram trabalho de ginásio, enquanto os restantes nove jogadores de campo, mais três guarda-redes, treinaram no relvado.

Antes do treino, às 10:30 (15:30) também no Centennial Park, dois jogadores ainda a designar irão falar aos jornalistas numa zona mista.

Durante a tarde, a comitiva lusa abandona solo canadiano e viaja até Dallas, cidade situada a cerca de 30 quilómetros de Arlington, local que vai receber o duelo ibérico dos 'oitavos'.

O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira no Estádio AT&T, em Arlington, com início agendado para as 14:00 (20:00).

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.