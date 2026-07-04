CDU defende fundos europeus orientados para as necessidades da Madeira

O deputado da CDU ao Parlamento Europeu, João Oliveira, defendeu que os fundos europeus devem responder às necessidades concretas da Região Autónoma da Madeira e não estar subordinados às orientações da União Europeia.

A posição foi expressa no âmbito de um conjunto de contactos e iniciativas realizadas na Madeira, durante os quais, segundo o eurodeputado, ficou evidente "a necessidade de colocar os fundos europeus ao serviço das necessidades do País e da Região, do desenvolvimento económico e social e da melhoria das condições de vida do povo madeirense".

De acordo com João Oliveira, citado em nota de imprensa, "a realidade da Região Autónoma da Madeira confirma a necessidade de garantir que a mobilização dos fundos europeus responda às necessidades concretas da Região e não fique subordinada às opções e imposições da Comissão Europeia e da política da União Europeia, tantas vezes contrárias aos interesses nacionais e ao desenvolvimento equilibrado das regiões ultraperiféricas".

Neste contexto, a CDU considera que o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia para o período 2028-2034 deve ser reforçado. Segundo o eurodeputado, "a CDU defende que o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia para o período 2028-2034 deve ser reforçado, garantindo à Região Autónoma da Madeira melhores condições de acesso aos fundos europeus e os meios necessários para enfrentar os problemas económicos e sociais que afectam os trabalhadores e o povo".

O partido sustenta ainda que os fundos comunitários devem apoiar os sectores produtivos e o desenvolvimento económico regional. Nesse sentido, João Oliveira afirmou que "é necessário assegurar que esses fundos possam apoiar os setores produtivos, a valorização da produção regional e o aproveitamento das capacidades produtivas existentes, contribuindo para o desenvolvimento económico, a criação de emprego e a afirmação da soberania e capacidade produtiva nacionais".

A habitação foi outro dos temas destacados pela CDU. O partido sublinha "a necessidade de utilizar os fundos europeus para dar resposta a problemas sociais profundamente sentidos pela população, designadamente na habitação". A mesma nota acrescenta que "a situação atualmente vivida exige um forte investimento público que permita combater a pobreza e a exclusão social, mas também garantir o acesso à habitação por parte de milhares de pessoas e famílias que hoje não conseguem suportar os elevados custos da habitação".

João Oliveira referiu ainda que "estas são propostas que a CDU tem vindo a apresentar e a defender no Parlamento Europeu e constituem compromissos assumidos no âmbito dos contactos e iniciativas realizadas na Região Autónoma da Madeira".

A CDU reafirma, por fim, a intenção de continuar a defender medidas que considera essenciais para os trabalhadores, para a população madeirense e para o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira.