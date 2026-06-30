Selecção portuguesa treina pela última vez em Palm Beach

A seleção portuguesa de futebol faz hoje o último treino em Palm Beach, nos Estados Unidos, e despede-se do Gardens North County District Park, complexo que serviu de casa na primeira metade do Mundial2026.

Portugal tem uma sessão agendada para as 11:00 locais (16:00 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

A comitiva lusa chegou a Palm Beach em 12 de junho e desde que está em solo norte-americano trabalhou sempre no Gardens North County District Park.

Na quarta-feira, a equipa das 'quinas' viaja durante a manhã para Toronto, no Canadá, onde vai ainda fazer ainda um treino antes do embate de quinta-feira com a Croácia, dos 16 avos de final.

Na sessão de segunda-feira, nove jogadores, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo, iniciaram o treino no ginásio, mas, já com as portas fechadas aos jornalistas, subiram ao relvado e juntaram-se à equipa, de acordo com a Federação Portuguesa de Futebol.

Por isso mesmo, o selecionador Roberto Martínez deverá ter os 27 convocados todos disponíveis, numa sessão em que vai estar ausente um dos seus adjuntos, o antigo internacional Ricardo Carvalho, que viajou para Portugal devido a questões familiares.

Antes do treino, igualmente no Gardens North County District Park, às 10:15 (15:15), um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

O jogo frente à Croácia está agendado para quinta-feira, pelas 19:00 horas locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.

O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.