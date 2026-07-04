Nove tenistas madeirenses participam no Campeonato Nacional de Sub-14
Nove atletas da Associação de Ténis da Madeira vão representar a Região no Campeonato Nacional de Sub-14, que arranca este sábado e decorre até 11 de Julho, no Clube de Ténis de Setúbal.
A comitiva madeirense estará distribuída entre o quadro principal e o quadro de qualificação da principal competição nacional do escalão.
No sector masculino, Tomás Velosa integra o quadro de qualificação. O tenista madeirense, finalista de pares mistos do Campeonato Nacional de Sub-12, poderá, contudo, enfrentar dificuldades para marcar presença na fase de qualificação devido à realização da final daquela competição, agendada igualmente para este sábado. A participação dependerá da compatibilidade de horários e da possibilidade de deslocação atempada para Setúbal.
Também no quadro de qualificação figuram Mário Nascimento e Francisco Silva. Este último chega à prova como actual campeão regional de sub-14 e sétimo cabeça de série da fase de qualificação, beneficiando de um bye na ronda inaugural.
No sector feminino, a Madeira estará representada por Leonor Ramos, atleta ainda pertencente ao escalão de sub-12, Emily Real, que recentemente alcançou os quartos-de-final do Campeonato Nacional de Sub-12, e Vera Ojkic, actual campeã regional de sub-14. As três tenistas disputarão o quadro de qualificação.
Já com entrada directa no quadro principal encontram-se Lourenço Salgueiro, Martim Nunes e João Resende, que procurarão alcançar os melhores resultados numa competição que reúne alguns dos principais talentos nacionais da categoria.