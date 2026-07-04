Putin felicita Trump pelo 250.º aniversário do Dia da Independência dos EUA

O Presidente russo, Vladimir Putin, felicitou hoje o homólogo norte-americano, Donald Trump, pelo 250.º aniversário do Dia da Independência dos Estados Unidos.

"A assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos não só marcou o início do Estado norte-americano, como também constituiu um marco importante na história mundial. A Rússia apoiou então incondicionalmente os colonos norte-americanos na sua luta pela liberdade face ao domínio britânico", lê-se na mensagem de felicitação do Presidente russo, publicada no portal do Kremlin.

Putin sublinhou a história comum das relações entre os dois países e aproveitou para reafirmar o papel da Rússia como potência mundial, salientando que ambos são "potências nucleares" e que "têm a responsabilidade essencial de garantir a segurança e a estabilidade à escala global".

O Presidente russo não fez qualquer referência à Guerra Fria, preferindo destacar o período em que os dois países foram "aliados em duas guerras mundiais" e "juntos libertaram a humanidade dos horrores do nazismo", bem como o "papel vital" que desempenharam posteriormente na construção das bases da ordem mundial moderna.

O chefe de Estado russo manifestou confiança no estabelecimento de relações construtivas, equilibradas e mutuamente vantajosas entre Moscovo e Washington.

"Desejo-lhe, Donald, assim como aos seus familiares, saúde, bem-estar e sucesso, e a todos os cidadãos norte-americanos felicidade e prosperidade", acrescentou o Presidente russo, cujas relações com o homólogo se têm deteriorado desde o encontro entre ambos no Alasca, há cerca de um ano.