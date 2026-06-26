Selecções da Madeira de Ténis conquistam prata no Interassociações

As Selecções Regionais da Madeira concluíram a sua participação no Interassociações 2026, realizado na Covilhã, ao conquistarem o segundo lugar nos escalões Sub-12 e Sub-14, confirmando a "excelente prestação dos jovens atletas madeirenses ao longo dos três dias de competição", refere um comunicado de imprensa.

No escalão Sub-12, a formação madeirense entrou na última jornada a disputar o título frente à forte equipa da Associação de Ténis de Lisboa. Apesar da determinação demonstrada, a Madeira acabou por ceder por 5-0, terminando a competição com um meritório segundo lugar, o melhor resultado de sempre da Seleção Regional Sub-12 nas cinco edições já realizadas do Interassociações.

Já a Seleção Regional Sub-14 protagonizou um dos momentos marcantes da competição. Frente à Associação de Ténis de Leiria, a equipa madeirense viu-se em desvantagem por 2-0, mas respondeu de forma notável, protagonizando uma extraordinária reviravolta para vencer por 3-2. Este triunfo garantiu à Madeira o segundo lugar no escalão Sub-14, igualando o melhor resultado de sempre da seleção regional, alcançado na edição de 2024.

Além dos resultados coletivos, a participação madeirense ficou igualmente marcada pelo reconhecimento individual de dois atletas. João Resende, capitão da Seleção Regional Sub-14, foi distinguido com o Prémio Revelação do respetivo escalão, enquanto Martim Salgueiro, de apenas 10 anos, recebeu o Prémio Revelação Sub-12.

"A Associação de Ténis da Madeira encerra, assim, a participação no Interassociações 2026 com um balanço extremamente positivo, alcançando dois segundos lugares, igualando o melhor registo de sempre nos Sub-14 e estabelecendo um novo marco para a equipa Sub-12", termina o comunicado de imprensa.