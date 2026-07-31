Retiradas penalizações da Super-Especial após protestos dos pilotos

A direcção de prova do Rali da Madeira decidiu anular todas as penalizações aplicadas na sequência da super-especial Cidade do Funchal, disputada na Avenida do Mar, revertendo as sanções que haviam sido impostas a vários concorrentes por alegadas infracções nas chicanes do percurso.

A decisão surge depois dos protestos e pedidos de esclarecimento apresentados pelas equipas penalizadas, entre elas as dos primeiros classificados Miguel Nunes e João Silva, que contestaram a interpretação do artigo 53.6.3 do FIA Regional Rally Sporting Regulations (RRSR) 2026.

Sete equipas penalizadas após a super-especial do Funchal Kris Meeke e João Silva entre os penalizados, com o madeirense a baixar para terceiro na classificação geral

Miguel Nunes também penalizado na Super-Especial Piloto madeirense com uma sanção de 10 segundos

Em comunicado, o director de prova, Filipe Sousa, explica que a decisão foi tomada "na sequência dos vários pedidos de esclarecimento apresentados pelas equipas penalizadas e após reanálise dos factos e da documentação disponível".

A bem da verdade desportiva e em conformidade com o artigo 53.6.3 do FIA 2026 RRSR, foi decidido proceder à anulação das penalizações Filipe Sousa, director de prova, em comunicado

Classificação geral actualizada

Com a anulação das oito penalizações, a classificação geral do Rali da Madeira voltou a ser actualizada. Assim, o madeirense Miguel Nunes continua na liderança da prova, agora com um tempo acumulado de 1:11.30,4 horas. Por sua vez, João Silva ascende ao segundo lugar da geral, a 23,4 segundos do líder, relegando Armindo Araújo para a terceira posição, a 25,2 segundos, numa diferença de apenas 1,8 segundos entre os dois pilotos.