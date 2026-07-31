Sete equipas penalizadas após a super-especial do Funchal

O director de prova do Rali da Madeira, quase 24 horas depois, aplicou penalizações a sete equipas na sequência da análise das imagens vídeo da primeira prova especial de classificação (PEC), a super-especial Cidade do Funchal, disputada na Avenida do Mar.

De acordo com a decisão divulgada pela organização, os concorrentes em causa infringiram o artigo 53.6.3 do Regulamento Desportivo Regional de Ralis da FIA (FIA RSRR 2026), relativo à passagem pelas chicanes do percurso.

'Toque' de Kris Meeke, Foto Rui Silva/ASPRESS

O carro n.º 1, do britânico Kris Meeke, foi o mais penalizado, depois de ter derrubado dois elementos na primeira chicane e um na segunda, recebendo uma penalização de 30 segundos. Com esta decisão, o piloto britânico perde a vitória e, consequente, recorde da emblemática classificativa ontem realizada, ocupando agora a 80.ª posição da primeira prova desta edição.

Outro dos penalizados é João Silva, que foi sancionado com 10 segundos, por ter derrubado um elemento da chicane. Com esta penalização, o piloto madeirense baixa assim para o terceiro lugar da classificação geral, ficando agora a 19,6 segundos do líder Miguel Nunes.

Também os carros das equipas 21, 31, 40, 44 e 49 foram sancionados com 10 segundos cada, por terem derrubado um elemento das chicanes instaladas ao longo da classificativa.