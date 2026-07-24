Já estão à venda os bilhetes para as bancadas da Super Especial

Os bilhetes para as bancadas da Super Especial Cidade do Funchal, prova inaugural do Rali da Madeira 2026, já se encontram disponíveis para venda no Secretariado da Prova, instalado na Gare Marítima do Funchal, onde funciona o Centro Operacional do evento.

À semelhança de edições anteriores, foram preparadas bancadas, distribuídas ao longo do percurso da classificativa, permitindo ao público assistir à competição em diferentes pontos estratégicos do traçado.

Os ingressos têm um preço compreendido entre 20 € e 30 €, consoante a bancada escolhida. Cada bilhete identifica a respectiva bancada, permitindo um "controlo eficaz dos acessos e garantindo uma experiência mais confortável para os espectadores", refere nota enviada.

A localização de todas as bancadas pode ser consultada no mapa oficial da prova, disponível no Secretariado e nos canais oficiais do Rali da Madeira.

"Atendendo à elevada procura habitual para a Super Especial Cidade do Funchal, a Comissão Organizadora recomenda que os interessados adquiram os seus bilhetes com antecedência, uma vez que o número de lugares é limitado", lê-se ainda.

A Super Especial Cidade do Funchal realiza-se na quinta-feira, 30 de Julho, às 19h30, marcando o arranque da 67.ª edição do Rali da Madeira e prometendo, uma vez mais, proporcionar um espetáculo único aos milhares de adeptos que todos os anos acompanham a prova.