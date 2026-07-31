João Rodrigues na frente das duas rodas motrizes

Líder do campeonato nacional da categoria, João Rodrigues e o seu Peugeot 208 Rally4 lideram a classificação reservada aos concorrentes que utilizam viaturas com tração dianteira.

Segundo a 9.0 segundos da liderança, Pedro Câmara, em viatura idêntica, tem vindo aos poucos a se adaptar ao asfalto madeirense, foi o melhor em várias provas especiais de classificação e chegou a estar próximo do guia do escalão.

No lote de cinco primeiros nesta categoria, em que apenas figuram equipas com aquele modelo da marca do leão, nas posições imediatas estão o ucraniano Anton Korzun e os madeirenses Sandro Teixeira e Martim Nunes.