"Quem ganha tempo deve ser penalizado"

Miguel Nunes mostrou-se satisfeito por terminar a segunda etapa do Rali da Madeira na liderança da classificação geral, mas não escondeu a insatisfação em relação à penalização de 10 segundos que lhe foi aplicada pela direcção de prova, na sequência da análise da super-especial Cidade do Funchal.

No final do dia, após a segunda passagem por Santana, o piloto madeirense fez um balanço positivo da prestação da equipa, que lidera com uma vantagem de menos 15,2 segundos. "Foi um dia muito positivo, muito difícil, com muito calor e um ritmo muito forte, mas, felizmente, está a correr-nos bem até agora. Ainda falta um dia, que é muito importante", afirmou.

Miguel Nunes fecha o dia na liderança do Rali da Madeira Toyota do britânico Kris Meeke volta a ser o mais rápido na PEC Santana 2

Questionado sobre a penalização aplicada após a revisão das imagens da super-especial, Miguel Nunes deixou escapar críticas à decisão do director de prova. "É melhor nem comentar. Não ganhei tempo nenhum. Simplesmente travei tarde numa chicane e, se lhe dei um toque, foi mesmo um raspão, uma coisa mínima", referiu.

É uma decisão injusta, porque não ganhei tempo, antes pelo contrário, perdi. Quem ganha tempo, sim, deve ser penalizado Miguel Nunes, piloto

Sete equipas penalizadas após a super-especial do Funchal Kris Meeke e João Silva entre os penalizados, com o madeirense a baixar para terceiro na classificação geral

Miguel Nunes também penalizado na Super-Especial Piloto madeirense com uma sanção de 10 segundos

Também o piloto João Silva não se conforma com a penalização de 10 segundos que lhe foi aplicada, esta tarde, na sequência da análise da super-especial Cidade do Funchal, e garante que vai recorrer da decisão.

No final da classificativa do Ribeiro Freio, em declarações às sete rádios que estão a fazer cobertura especial do Rali, o piloto madeirense considerou que a sanção é "ilegal e injusta".