Gil Freitas destacado no grupo RGT

Gil Freitas voltou a se destacar adentro dos concorrentes que tripulam viaturas do grupo RGT no Rali da Madeira.

O piloto do Alpine A110 RGT+ chegou, a meio do segundo dia de competição, a ver o seu principal adversário se aproximar mas impôs um ritmo muito forte durante a última secção da primeira etapa e terminou o dia com 38.0 segundos de avanço para Filipe Freitas, aos comandos do habitual Porsche 991 GT3.

Os restantes pilotos deste agrupamento em prova, Paulo Mendes com Porsche 992 GT3 e Paulo Carvalheiro em Porsche 991 GT3, estão longe do duo da frente.