Nuvens marcam as previsões do tempo para esta quinta-feira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, igualmente, vento fraco a moderado (até 30 km/h) de Norte.

Poderá contar com uma pequena subida de temperatura nas terras altas. De acordo com o IPMA, as temperaturas máximas, na Madeira e no Porto Santo, deverão chegar aos 26º, enquanto a mínima deverá rondar os 21º.

Para o Funchal, é esperado céu geralmente pouco nublado. Na capital madeirense o vento deverá soprar fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao mar, na costa Norte, conte com ondas de Norte/Nordeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, as ondas previstas deverão ser inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.