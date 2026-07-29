Quarta-feira com nuvens e aguaceiros fracos no norte e terras altas

A Madeira deverá registar esta quarta-feira, 29 de Julho, períodos de céu muito nublado, embora no Funchal o céu se apresente, em geral, pouco nublado.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira até ao início da manhã. O vento soprará, em geral, fraco (inferior a 20 km/h), do quadrante norte, prevendo-se ainda uma pequena subida da temperatura nas zonas altas.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte/nordeste com cerca de um metro, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a um metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 23 e os 24 graus Celsius.