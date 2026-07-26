Madeira com céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos na vertente Norte

A Madeira deverá apresentar, esta segunda-feira, 27 de Julho, períodos de céu muito nublado, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Está prevista a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, sobretudo na vertente Norte da ilha. O vento deverá soprar fraco a moderado, predominantemente de Norte/Nordeste, com velocidades até 25 quilómetros por hora.

No Funchal, o IPMA prevê também períodos de céu muito nublado, com vento fraco, inferior a 15 quilómetros por hora.

Quanto ao estado do mar, a costa Norte terá ondas de Nordeste entre 1 e 1,5 metros, enquanto na costa Sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar estará entre os 22 e os 24 graus celsius.