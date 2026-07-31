Técnico do Marítimo define como prioritária contratação de um guarda-redes

O treinador do Marítimo, Mitchell van der Gaag, reforçou hoje a necessidade de o clube da I Liga portuguesa de futebol contratar um novo guarda-redes, confirmando também a saída de Carlos Daniel para a Arábia Saudita.

"Falta contratar um guarda-redes, isso nunca foi um segredo para ninguém. Também estamos à procura de jogadores para o meio-campo", revelou o 'timoneiro' dos insulares, em conferência de imprensa, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Apesar de já contar com Alfonso Pastor, Kimiss Zavala, Gonçalo Tabuaço e Pedro Teixeira para a posição, o treinador dos 'verde-rubros' considera que a "equipa precisa de concorrência", não só na baliza, mas em todos os setores.

Van der Gaag confirmou a partida do médio ofensivo Carlos Daniel, que recebeu "uma boa proposta" para rumar ao Al Jabalain, do segundo escalão da Arábia Saudita e sai como uma "lenda do clube" madeirense, após a subida de divisão em 2025/26.

O técnico, de 54 anos, aproveitou para fazer um balanço da pré-temporada, na qual a "maioria das coisas correu bem", desdramatizando os recentes empates com AD Machico (0-0) e Estrela da Calheta (1-1) que militam no Campeonato de Portugal.

"Agora tenho uma ideia muito bem definida da equipa e do plantel. Isso também é importante, não só para os jogadores, mas também para mim. Depois de quase quatro semanas [de trabalho], tenho uma ideia formada sobre a equipa e sobre os jogadores", frisou.

O Marítimo encerra a preparação para a nova época no sábado, recebendo o Nacional, em partida referente ao Troféu Autonomia, de cariz particular e com organização a cargo da Associação de Futebol da Madeira, às 21:00.

Na terceira passagem pelo clube, que representou, primeiro como jogador, entre 2001 e 2006, e, depois, como treinador, entre 2007 e 2010, van der Gaag reconhece que é um dérbi com muito simbolismo, apesar de ser "mais importante ganhar o primeiro jogo do campeonato", frente ao Casa Pia.

"Quero ganhar jogos, contra o Nacional também. Ainda faz parte da pré-temporada, mas sei que significa muito para os adeptos e vamos entrar para ganhar, caso contrário, nem valeria a pena jogar", explicou.

Campeão da II Liga e de volta à 'elite' do futebol nacional, após ter sido despromovido em 2022/23, o conjunto maritimista inicia o campeonato em casa, diante do Casa Pia, em 08 de agosto, num jogo marcado para as 15:30.