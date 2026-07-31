Emanuel Martins reforça liderança nas duas rodas motrizes

Emanuel Martins consolidou a liderança entre os concorrentes das duas rodas motrizes, no final da terceira secção do Rali da Madeira. Ao volante de um Renault Clio Rally4, o piloto aumentou a vantagem para os principais perseguidores.

João Rodrigues, em Peugeot 208 Rally4, mantém-se na segunda posição, a 5,9 segundos do líder. Logo atrás surgem o ucraniano Anton Korzun e o açoriano Pedro Câmara, ambos em Peugeot 208 Rally4, a 13,8 e 14,9 segundos, respectivamente, da liderança.

O madeirense Sandro Teixeira, também aos comandos de um Peugeot 208 Rally4, fecha o lote dos cinco primeiros classificados da categoria, mantendo-se próximo dos pilotos que o antecedem.