258 operacionais e nove meios aéreos combatem às 16:00 um fogo na Guarda

Um incêndio que deflagrou hoje no concelho da Guarda estava, às 16:00, a ser combatido por 258 operacionais, apoiados por nove meios aéreos e 67 viaturas, disse a Proteção Civil.

"O alerta foi dado pelas 13:51 e fogo continua ativo com uma frente junto à estrada que liga a localidade do Rochoso, no concelho da Guarda, à Cerdeira do Côa, no concelho do Sabugal", disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

Segundo a Proteção Civil, as chamas lavram em zona de mato e não há habitações ou povoações em risco.

"Houve um reforço de meios no terreno. Os operacionais continuam empenhados em controlar o fogo, nomeadamente na estrada que liga o Rochoso à Cerdeira [Estrada Municipal 540]", acrescentou a mesma fonte.