Vídeo e fotos ilustram adesão e animação na festa madeirense do Santíssimo Sacramento em New Bedford nos EUA

Está a decorrer a maior festa portuguesa do Mundo, a conhecida festa madeirense do Santíssimo Sacramento que é organizada por madeirenses e seus descendentes e estendendo-se por quatro dias na cidade de New Bedford, no Estado de Massachusetts, Estados Unidos da América.

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Este é um ano especial porque comemora-se a 110.ª edição desta festa que começou com um cariz religioso, uma devoção ao Santíssimo Sacramento, celebração que acontece em todas as paróquias da Madeira e do Porto Santo, e que é organizada pelo Club Madeirense S.S. Sacramento.