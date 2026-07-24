Gábor Szalai reforça Marítimo

Confirmando notícias avançadas anteriormente pela comunicação social, o Marítimo acaba de anunciar a contratação de Gábor Szalai, defesa central de 26 anos, que chega à Madeira por empréstimo do Ferencváros da Hungria, assinando contrato com os verde-rubros até ao final desta temporada.

Internacional uma vez pela selecção principal da Hungria, Gábor Szalai, esquerdino e com 1, 91 de altura, foi formado no Kecskemétri, clube da sua cidade natal, e soma uma passagem pelo Lausanne Sport, da Suiça, naquela que foi então a sua única experiência fora do futebol húngaro.

Na época passada, o central húngaro participou em 47 jogos pelo Ferencváros , registando três golos. Neste total incluem-se seis encontros nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e 12 na Liga Europa. Na época passada terminou o campeonato húngaro no 2º lugar., a apenas dois pontos do campeão Gyori ETO.

Gábor Szalai junta-se agora ao plantel orientado por Mitchell van der Gaag e vai já participar na sessão de trabalho agendada para esta manhã em Santo António.