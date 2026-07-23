Madeira lança nova acção para promover a oferta anual de eventos

A Associação de Promoção da Madeira acaba de lançar uma nova acção de comunicação dedicada à promoção da oferta anual de eventos do destino, integrada na campanha de destino ‘Madeira. É tudo o que apetece.’

A iniciativa, explica em nota à imprensa, pretende reforçar o posicionamento do arquipélago como um destino de referência na área dos eventos, valorizando a diversidade da sua programação cultural e o calendário de animação ao longo de todo o ano.

Sob o conceito criativo ‘Se o que apetece é…’, a campanha desafia diferentes motivações de viagem, mostrando que, independentemente da experiência procurada – descansar ou viver novas aventuras, celebrar tradições, descobrir a cultura local ou participar em grandes eventos – a resposta é sempre a mesma: Madeira. É tudo o que apetece.

Das tradições populares ao património cultural, da gastronomia à natureza, passando pelas grandes celebrações que marcam o calendário anual, a campanha destaca os eventos como uma expressão autêntica da cultura local e como um dos principais factores de diferenciação do destino.

A Associação de Promoção da Madeira pretende com esta iniciativa aumentar a notoriedade da oferta de eventos junto dos seus mercados prioritários, reforçar o posicionamento da Região enquanto destino cultural, dinâmico e de experiências, bem como promover os principais eventos do calendário anual, estimulando a intenção de visita e a decisão de viagem ao longo de todo o ano.

Para o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e presidente da Associação de Promoção, Eduardo Jesus, a diversidade e a qualidade da programação de eventos da Madeira e Porto Santo constituem um dos principais activos do destino e reflectem a autenticidade da sua identidade cultural.

“Esta ação de comunicação reforça uma estratégia contínua de valorização dessa oferta, contribuindo para afirmar a Região como um destino apelativo para todos durante todo o ano e capaz de proporcionar experiências diferenciadoras aos seus visitantes”. Secretário regional Eduardo Jesus

A campanha contempla uma forte componente digital, recorrendo a diferentes formatos de comunicação para ampliar o alcance e o envolvimento dos públicos, enquanto direciona os utilizadores para os websites Visit Madeira e Visit Madeira Events, onde poderão consultar o calendário anual de eventos e planear a sua visita ao destino.

Acrescenta a nota informativa que a nova campanha contribui igualmente para consolidar o reconhecimento internacional da Madeira enquanto um dos principais Destinos de Festivais e Eventos da Europa, que reconhece a capacidade do arquipélago para acolher eventos de elevada qualidade e proporcionar experiências memoráveis em qualquer época do ano.

“Ao valorizar os eventos como expressão da autenticidade, da cultura e da identidade madeirense, a campanha reforça a estratégia de promoção da Madeira enquanto destino que oferece motivos para visitar em qualquer estação do ano, consolidando a sua atratividade junto dos mercados nacionais e internacionais”, conclui.