Madeira teve 2025 mais chuvoso e menos quente do que 2024

O ano de 2025 foi menos quente do que 2024 na Madeira, mas manteve temperaturas acima da normal climatológica em toda a Região. Ao mesmo tempo, foi significativamente mais chuvoso, com todas as estações meteorológicas a registarem valores de precipitação superiores aos do ano anterior e acima das médias de referência.

Os dados constam da actualização da Série Retrospetiva da Informação Meteorológica da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), elaborada com base na informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e divulgada hoje.

Apesar da descida das temperaturas médias anuais em todas as estações com dados disponíveis, os valores observados continuaram acima da normal climatológica de 1991-2020. Os maiores desvios positivos foram registados no Chão do Areeiro (+0,9 graus Celsius) e no Funchal/Observatório (+0,8 graus).

A estação do Lugar de Baixo voltou a ser a mais quente da Região, com uma temperatura média anual de 20,9 graus, enquanto o Pico do Areeiro apresentou a mais baixa, com 10,6 graus. A temperatura máxima do ano foi registada na Quinta Grande (33,9 graus, em Setembro) e a mínima no Pico do Areeiro (-2 graus, em Março e Abril).

O relatório evidencia ainda a persistência das noites tropicais. Embora em número inferior ao de 2024, praticamente todas as estações registaram valores acima da média histórica. O Funchal/Observatório contabilizou mais 42 noites tropicais do que a normal climatológica, enquanto Santa Catarina/Aeroporto e Porto Santo/Aeroporto registaram mais 31 e 28, respectivamente. O Funchal/Lido liderou novamente, com 135 noites tropicais, seguido do Porto Moniz, com 120.

No que respeita à precipitação, 2025 destacou-se como um ano particularmente húmido. Todas as estações meteorológicas registaram totais anuais superiores aos de 2024, sendo o Chão do Areeiro o local com o maior aumento, ao acumular mais 952,1 milímetros de chuva do que no ano anterior.

Também face à normal climatológica, todas as estações apresentaram valores superiores. O Chão do Areeiro voltou a liderar, com um total anual de 2.825,7 milímetros de precipitação, seguido do Pico do Areeiro, com 2.503,6 milímetros. Em contraste, o Funchal/Lido foi a estação mais seca, com apenas 348,5 milímetros.

Março e Dezembro foram os meses mais chuvosos do ano em toda a Região. Em março, o Chão do Areeiro registou 623,4 milímetros de precipitação, o valor mensal mais elevado de 2025. Junho foi, de forma generalizada, o mês menos chuvoso.

Santana destacou-se pelo maior número de dias com chuva, totalizando 140 dias com precipitação igual ou superior a um milímetro. Já o Pico do Areeiro liderou nos episódios de chuva intensa, registando 69 dias com precipitação superior a 10 milímetros, 40 dias acima dos 20 milímetros e 28 dias superiores a 30 milímetros.

O Funchal/Lido voltou a ser a estação com mais dias secos (313) e registou ainda a mais longa sequência sem chuva, com 157 dias consecutivos.

Quanto à humidade relativa do ar, os valores mantiveram-se ligeiramente acima dos registados em 2024. Santana apresentou a média anual mais elevada (85%), enquanto o Funchal/Observatório, a Quinta Grande e o Pico do Areeiro registaram as mais baixas (66%).

A insolação aumentou ligeiramente no Observatório do Funchal, que registou mais nove horas de sol do que em 2024, embora o Aeroporto de Santa Catarina tenha continuado a liderar, com 2.388 horas de sol ao longo do ano.

Já a intensidade média do vento diminuiu na maioria das estações. O Caniçal/Ponta de São Lourenço apresentou os ventos mais fortes, com uma média de 19,9 quilómetros por hora, enquanto o Funchal/Observatório registou a menor intensidade média (5,7 quilómetros por hora). A rajada mais intensa do ano, de 147 quilómetros por hora, foi observada no Chão do Areeiro, em Dezembro, e em Santa Catarina/Aeroporto, em Novembro.

Por fim, a temperatura média da água do mar no Molhe da Pontinha, no Funchal, fixou-se nos 20,9 graus Celsius, abaixo dos 21,4 graus registados em 2024. Agosto foi o mês com a água mais quente (23,4 graus) e Março o mais frio (18,5 graus).