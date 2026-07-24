Qatar Airways prolonga suspensão de voos para o Médio Oriente até 31 de Julho

A Qatar Airways vai manter suspensos, até 31 de julho, os voos para o Bahrein, Kuwait e Erbil (Iraque), prolongando as restrições impostas na sequência dos ataques iranianos e do agravamento da instabilidade no Médio Oriente.

A companhia aérea atualizou hoje a previsão dos voos para estas zonas, devido ao conflito no Médio Oriente, e pediu aos passageiros que consultem o estado dos voos antes de se deslocarem ao aeroporto.

Na quinta-feira, a transportadora tinha indicado que os voos para o Bahrein e Erbil permaneceriam suspensos até 25 de julho, enquanto os voos para o Kuwait manter-se-iam suspensos até 31 de julho.

Hoje, a Qatar Airways prolongou a suspensão de todos esses voos até ao final do mês.

Embora a companhia aérea não explique as razões concretas deste prolongamento, a medida surge num contexto de tensões crescentes no Médio Oriente, que afetam a aviação civil, com aeroportos a serem alvo de ataques.

Nas últimas semanas, o Irão intensificou os ataques contra os países do Golfo Pérsico e a Jordânia, sobretudo contra o Bahrein e o Kuwait, em resposta à onda de operações militares dos Estados Unidos da América (EUA) contra a República Islâmica, onde o exército norte-americano está há 13 dias consecutivos a concretizar uma nova ofensiva.