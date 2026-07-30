After Rally Party volta a juntar pilotos e adeptos este sábado

Este sábado, 1 de Agosto, piloto , navegadores, equipas técnicas, patrocinadores, adeptos da modalidade e centenas de visitantes voltam a reunir-se para mais uma edição do After Rally Party, no Funchal.

As Vespas, através dos espaços JAM e Marginal, voltam a associar-se à prova e, este ano, a animação estará distribuída pelos dois espaços. No JAM, a música ficará a cargo dos DJ Ricardo Campos e DJ Maurílio Freitas, enquanto no Marginal será o DJ Hernandez a assegurar a banda sonora da noite.

A organização convida madeirenses e visitantes a juntarem-se à iniciativa, que pretende assinalar o encerramento de mais uma edição do Rali Madeira.