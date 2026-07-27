Santana volta a desafiar pilotos na única classificativa do norte da ilha

Única classificativa do Rali da Madeira disputada exclusivamente no norte da ilha, tem início na ER 219, em 2026 um pouco acima do começo da estrada que dá acesso à freguesia da Ilha e termina na Est. Eiras. É realizada praticamente sempre em subida, com excepção feita a algumas zonas planas e muito rápidas.

No seu percurso existem zonas muito técnicas em que surgem alguns “ganchos”. A sua disputa é muitas vezes marcada por condições climatéricas diversas da do resto da ilha.

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