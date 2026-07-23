Nunes Green Racing participa no Eco Rally do Mondego

A Nunes Green Racing participa nos dias 25 e 26 de Julho no Eco Rally do Mondego, 3.ª prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias, que se disputa no concelho de Coimbra.

A prova será disputada no regime de regularidade, com 16 sectores e 2 Power Stage, perfazendo 147,476 km em prova com 97,044 km em ligações, totalizando 244,520 km.

Dos 16 sectores de regularidade, 9 são à figura, 2 em controlo horário sem paragem, 3 em regularidade Absolutas e 2 hectométricas, ambas da Power Stage irão disputar-se no Kartódromo de Poiares e decorrerão em sistema CHSP.

Será uma prova variada com diversos desafios para a dupla Ricardo Nunes / Joaquim Nunes, que agora integra o Team Portoflex Blau 1911, refere nota à imprensa.

A participação acontecerá ao volante de um Jeep Avenger de 54 kWh cedido pela IA Automotive, novo parceiro da Nunes Green Racing.

De salientar que, para além dos troféus habituais – classificação geral, eficiência energética e troféu de equipas –, estará em disputa um troféu para a equipa melhor classificada de entre as que não utilizam sonda à roda na sua viatura.

As contingências da prova podem ser acompanhadas através das transmissões ao vivo no Facebook do Campeonato de Portugal de Novas Energias, bem como da FPAK E-Mobility. Já os resultados podem ser acompanhados através da MyTime Anube ou na APP Sportity com o código ECOSDM26.