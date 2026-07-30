Shakedown arrancou com meia hora de atraso em Água de Pena
Sessão de testes reúne 40 equipas e decorre até às 11 horas para os últimos acertos antes do arranque da prova
Veja as fotografias captadas pelo fotojornalista Rui Silva, da ASPRESS
O Shakedown do Rali da Madeira 2026 arrancou esta manhã, em Água de Pena, com cerca de meia hora de atraso, tendo os primeiros carros entrado em acção apenas às 9 horas, quando o início da sessão estava previsto para as 08h30, devido a problemas em equipamentos electrónicos na partida.
40 concorrentes inscritos no Shakedown do Rali da Madeira
São 40 os concorrentes inscritos para o Shakedown do Rali da Madeira, a decorrer amanhã entre as 08:30 e 11:00 em Água de Pena, entre a Estrada dos Cardais e a ER 224. Nesta sessão utilizada pelas equipas para finalizarem os acertos das viaturas e a sua adaptação às características das estradas madeirenses, estarão presentes todos os principais pilotos inscritos naquela que é a 67ª edição da prova organizada desde 1959 pelo Club Sports da Madeira. O Shakedown prevê a criação de um parque de assistência específico que funcionará no Parque Desportivo de Água de Pena, sob o aeroporto.
A sessão de testes reúne 40 concorrentes, incluindo os principais pilotos inscritos na 67.ª edição do Rali da Madeira, e decorre até às 11 horas no troço compreendido entre a Estrada dos Cardais e a ER 224, em Água de Pena.
O shakedown permite às equipas efectuarem os últimos acertos nas viaturas e adaptarem-se às características das estradas madeirenses antes do início oficial da competição, funcionando como um importante ensaio geral para pilotos e navegadores.
Para apoiar esta operação, foi instalado um parque de assistência específico no Parque Desportivo de Água de Pena, junto ao aeroporto, onde as equipas podem realizar intervenções rápidas entre as passagens.