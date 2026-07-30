Seis velejadores do Clube Naval do Funchal lideram a Volta a Portugal à Vela

Seis velejadores do Clube Naval do Funchal estão em destaque na edição de 2026 da Volta a Portugal à Vela, integrando a tripulação da embarcação FUNBEL NACEX, de António Noronha, que lidera actualmente a classificação geral da prova após as primeiras etapas.

Em nota enviada é explicado que a equipa é composta pelos velejadores madeirenses Rúben Luís (tático e vela grande), Gonçalo Ribeiro (trimmer), Nuno Pimenta (proa), Vítor Bandeira (mastro), Nuno Raimundo (piano) e Nuno Lousada (mastro), que têm representado o Clube Naval do Funchal numa das mais exigentes competições do calendário nacional da modalidade.

A participação começou no Porto, com uma In Port Race entre o Porto e Vila Nova de Gaia, que reuniu 31 embarcações. Com vento na ordem dos 16 nós, a tripulação manteve-se sempre entre os primeiros classificados e terminou a regata com a vitória em tempo compensado, após cruzar a meta na Foz do Douro e desfilar pelo rio Douro até à Ponte D. Luís I.

Na terceira etapa, disputada na Figueira da Foz, o FUNBEL NACEX voltou a destacar-se ao vencer uma regata de barlavento/sotavento, liderando a prova do início ao fim e conquistando o primeiro lugar tanto em tempo real como em tempo compensado.

Uma das etapas mais desafiantes da competição ligou a Figueira da Foz a Cascais, num percurso oceânico que colocou à prova a estratégia e a resistência das tripulações. A largada foi dada ao largo da Praia da Vitória, em Leiria, com apenas sete nós de vento, obrigando as embarcações a iniciar a navegação sob balão.

Perante a previsão de um reforço da intensidade do vento na aproximação ao Cabo da Roca, a equipa efectuou uma mudança estratégica para um balão mais pesado, decisão que permitiu manter a competitividade ao longo da etapa. No entanto, por razões de segurança, a Comissão de Regatas optou por encurtar a prova junto ao Cabo da Roca.

Após quase dez horas de navegação, o FUNBEL NACEX cruzou a linha de chegada na segunda posição, resultado suficiente para conservar a liderança da Volta a Portugal à Vela e aumentar a vantagem sobre o segundo classificado da geral.

Ao longo das etapas já realizadas, a tripulação destaca ainda o desempenho das velas utilizadas, considerando que a sua fiabilidade e eficiência em diferentes condições de vento têm contribuído de forma decisiva para os resultados alcançados.