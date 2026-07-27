Incêndio destrói caixote do lixo em Água de Pena

Os Bombeiros Municipais de Machico extinguiram, na madrugada desta segunda-feira, um incêndio num caixote do lixo na Queimada de Baixo, na freguesia de Água de Pena.

O alerta foi dado pelas 00h30, tendo sido mobilizados para o local quatro operacionais e uma viatura pesada da corporação.

As chamas ficaram circunscritas ao contentor, que ficou danificado, sendo rapidamente extintas pelos bombeiros. A ocorrência não provocou feridos nem causou danos noutras estruturas.