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Incêndio destrói caixote do lixo em Água de Pena

Chamas foram extintas pelos Bombeiros de Machico

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foto OD

Os Bombeiros Municipais de Machico extinguiram, na madrugada desta segunda-feira, um incêndio num caixote do lixo na Queimada de Baixo, na freguesia de Água de Pena.

O alerta foi dado pelas 00h30, tendo sido mobilizados para o local quatro operacionais e uma viatura pesada da corporação.

As chamas ficaram circunscritas ao contentor, que ficou danificado, sendo rapidamente extintas pelos bombeiros. A ocorrência não provocou feridos nem causou danos noutras estruturas.

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