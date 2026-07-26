Aeroporto de Gatwick continua sem água após mais de oito horas de interrupcção

O Aeroporto de Gatwick, em Londres, continua a enfrentar constrangimentos no abastecimento de água, mais de oito horas depois de ter sido registada a interrupção no fornecimento.

De acordo com informações actualizadas pelo conselheiro das comunidades, os restaurantes e bares do aeroporto continuam sem água, enquanto algumas casas de banho permanecem também sem abastecimento. A situação tem provocado constrangimentos aos passageiros e afetado o normal funcionamento de várias áreas da infraestrutura aeroportuária.

A falha no fornecimento de água, que começou durante a manhã deste domingo, obrigou à adoção de medidas de contingência no aeroporto. Apesar dos constrangimentos, os voos continuam a operar.

A situação está a ser acompanhada pelas autoridades e pela administração do aeroporto, que trabalham para restabelecer totalmente o abastecimento de água. A ocorrência é igualmente noticiada por vários órgãos de comunicação social britânicos e internacionais.

Até ao momento, não foi avançada uma hora concreta para a reposição completa do serviço.