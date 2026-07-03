Detido homem por provocar fogo durante trabalhos agrícolas na Guarda

A GNR deteve e constituiu arguido um homem de 46 anos, na quinta-feira, pelo crime de incêndio florestal no concelho da Guarda, que teve origem em trabalhos agrícolas e consumiu 1,43 hectares de pasto e mato rasteiro.

"Na sequência da ocorrência de um incêndio, os militares do SEPNA [Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente] do Destacamento Territorial da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, tendo apurado que a ignição teve origem durante a realização de trabalhos agrícolas", indicou o Comando Territorial da GNR da Guarda em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Segundo as autoridades, no decurso desses trabalhos, "o trator utilizado incendiou-se, provocando a propagação das chamas para a vegetação envolvente".

Da ocorrência resultou uma área ardida de cerca de 1,43 hectares de pasto e mato rasteiro.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.

A GNR relembra que "qualquer foco de incêndio ou comportamento de risco deve ser comunicado de imediato através do 112".

"A utilização de máquinas e equipamentos agrícolas exige a adoção de medidas de segurança que minimizem o risco de ignição", refere.

O Comando Territorial da Guarda recomenda ainda aos populares que consultem "o nível de perigo de incêndio rural e as restrições em vigor antes de realizar trabalhos agrícolas ou florestais".