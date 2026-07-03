Avisos de tempo quente na Madeira prolongados até à tarde de segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou os avisos meteorológicos de tempo quente para o arquipélago da Madeira até às 18 horas de segunda-feira, 6 de Julho, devido à persistência de temperaturas máximas elevadas.

As costas norte e sul da ilha da Madeira, bem como a ilha do Porto Santo, mantêm-se sob aviso amarelo, motivado pela persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Já para as regiões montanhosas da Madeira continua em vigor um aviso laranja, o segundo mais grave na escala do IPMA, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.