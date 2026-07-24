Diogo Piçarra é o protagonista da noite no Porto Moniz

A Semana do Mar, no Porto Moniz, prossegue esta sexta-feira com mais uma noite de música e animação, tendo Diogo Piçarra como principal atração do cartaz.

O cantor e compositor sobe ao palco para interpretar alguns dos temas mais conhecidos da sua carreira, num dos concertos mais aguardados da edição deste ano das festividades.

O programa inclui ainda actuações de Leonardo Sousa e Memo à Tuga, seguindo-se o DJ Sil, que ficará responsável por encerrar mais uma noite de festa.

Organizada pela Câmara Municipal do Porto Moniz, a Semana do Mar continua a decorrer até ao fim-de-semana, com um programa que alia música, animação e convívio, atraindo residentes e visitantes ao concelho.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 às 12h30 - Piquenique Intergeracional, promovido pela Associação Casa do Voluntário para celebrar o 'Dia dos Avós', com Paula Margarido, no Parque Urbano da Nazaré

- 10h00 - Conselho da Diáspora Madeirense, no Palácio do Governo

- 11h00 - Conferência de imprensa Chega-Madeira, na Capela de Santa Catarina (Parque de Santa Catarina)

- 11h00 - Sessão 'Mais Concorrência', promovida pela CMF e pela Autoridade da Concorrência (AdC), na Sala da Assembleia Minicipal do Funchal

- 11h00 - Conferência de imprensa PS-Madeira, no Hospital Doutor Nélio Mendonça.

- 11h30 - Tomada de Posse da nova direcção da Escola Secundária Jaime Moniz, na Sala de Conferências Dr. Jorge Moreira de Sousa

- 16h30 - Teatro Municipal Baltazar Dias, apresentação da temporada artística de 2026/2027, com a presença do presidente da CMF

- 17h00 - Abertura da Festa da Lapa, com a presença de Miguel Albuquerque, no Paul do Mar

Local: Paul do Mar

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional da Arqueologia;

- Este é o ducentésimo sexto dia do ano. Faltam 160 dias para o termo de 2026

EFEMÉRIDES:

1245 - O Papa Inocêncio IV retira a autoridade real a Sancho II de Portugal pela bula 'Grandi non immerito'. Sucede-lhe o seu irmão Afonso, conde de Bolonha, como regente do reino.

1704 - Ocupação de Gibraltar, pelas forças do almirante inglês George Rooke, durante a Guerra de Sucessão de Espanha.

1802 - Nasce o dramaturgo e romancista histórico francês Alexandre Dumas, autor de 'O Conde de Monte Cristo' e 'Os Três Mosqueteiros'.

1827 - Início das "Archotadas", manifestações noturnas à luz de archotes, em protesto pela instabilidade governativa, após a demissão do marechal Saldanha.

1833 - Guerra Civil 1832-1934. As tropas liberais do Duque da Terceira entram em Lisboa.

1885 - É decretado por D. Luís, Rei de Portugal e dos Algarves, o segundo Ato Adicional à Carta Constitucional: a legislatura passa novamente para três anos com o intuito de se "amiudar a consulta ao país, dando assim mais autoridade e prestígio à câmara dos deputados". Limite a 100 o número de pares vitalícios nomeados pelo Rei e estabelecem-se pares eletivos e temporários em número de 50, mantêm os pares por direito próprio. Regulamenta-se também o direito do Rei de dissolver a Câmara dos Deputados e a parte eletiva da Câmara dos Pares, limitando este poder apenas aos "casos em que o exigir o bem do Estado".

1895 - Nasce o escritor e poeta britânico Robert von Ranke Graves, autor de "Eu, Cláudio" (1934) e "Adeus a tudo isso" (1929).

1911 - O antropólogo norte-americano Hiram Bingham, à frente de uma expedição da Universidade de Yale, descobre e apresenta ao mundo a cidade inca de Machu Picchu, no Peru.

1913 - O gabinete de Afonso Costa publica a lei n.º 83, no Diário do Governo n.º 171/1913, que estabelece o direito à assistência clínica, medicamentos e indemnização para os operários e empregados vítimas de acidente no trabalho.

1922 - O Conselho da Liga das Nações aprova os mandatos para a Palestina e o Egito.1923 - A Turquia, sucessora do Império Otomano, e os aliados da Grande Guerra de 1914-1918 assinam o Tratado de Lausana, na Suíça.

1942 - II Guerra Mundial. Bombardeamento das cidades alemãs de Frankfurt e Mannheim, pela Força Aérea britânica.

1969 - Os astronautas norte-americanos da nave espacial da NASA, Apollo 11 - comandante Neil Armstrong, piloto do Módulo Lunar Edwin E. "Buzz" Aldrin Jr. e piloto do Módulo de Comando Michael Collins, os primeiros homens a irem à Lua, chegam à Terra. São recolhidos da cápsula da nave espacial no Oceano Pacífico.

1974 - O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decide, por unanimidade, obrigar Richard Nixon a entregar as 64 gravações relacionadas com o Caso Watergate, à equipa de investigação, rejeitando os "privilégios presidenciais".

1975 - A nave espacial norte-americana da NASA, Viking I poisa em Marte e inicia, de imediato, as análises com que se pretende verificar se existe ou não vida no planeta.

1977 - O Presidente egípcio, Anwar Sadat, impõe o cessar-fogo imediato com a Líbia.

1984 - Morre, aos 57 anos, o ator Luís Cerqueira.

1986 - O Parlamento português aprova o novo Estatuto da Região Autónoma dos Açores.

1990 - O Iraque desloca tropas para a fronteira com o Kuwait.

1992 - Morre, com 94 anos, a atriz francesa Arlette-léonie Bathiat, Arletty, protagonista dos filmes de Marcel Carné e Jacques Prévert "Le Jour se Leve" e "Les Enfants du Paradis".

1994 - O ciclista espanhol Miguel Indurain ganha a volta a França em bicicleta que termina em Paris, pela quarta vez consecutiva.

1996 - Portugal assina, em Paris, França, um acordo de cooperação técnico-científico com a Agência Espacial Europeia (ESA), pela parte portuguesa assinam os ministros dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, e da Ciência e Tecnologia, Mariano Gago, da parte francesa assina o diretor-geral da ESA, Jean-Marie Luton.

2002 - O Conselho de Ministros aprova a privatização dos serviços de notariado que visa aumentar "substancialmente o número de cartórios no território" e proporcionar "um serviço mais célere, mais eficiente e moderno".

2003 - O Conselho de Ministros aprova os três diplomas sobre a reforma da administração pública: organização da administração direta do Estado, a lei-quadro dos institutos públicos e o estatuto dos dirigentes da administração pública.

2004 - O filme "A Passagem da Noite", de Luís Filipe Rocha, obtém a Palma de Prata do XXV Festival de Valência, Espanha, e a protagonista Leonor Seixas conquista o prémio de melhor interpretação feminina.

2005 - O ciclista norte-americano Lance Armstrong conquista o sétimo título consecutivo na Volta à França em bicicleta e põe fim à carreira desportiva.

2007 - A nova Lei da Televisão é promulgada pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Aprovada a 30 de maio pela maioria parlamentar socialista, a nova Lei obriga as televisões a informarem o público sobre a programação dos seus canais com, pelo menos, 48 horas de antecedência.

- Milhares de pessoas são forçadas a abandonar as suas casas no Reino Unido devido às cheias que alagam várias zonas do país, na pior catástrofe natural dos últimos 60 anos.

- As Nações Unidas (ONU) rejeitam o pedido de adesão de Taiwan, baseada numa resolução de 1971 que considera a República Popular da China a sua representante legal perante o organismo mundial.

- Cinco enfermeiras búlgaras e um médico de origem palestiniana, condenados na Líbia a prisão perpétua por alegadamente terem infetado crianças com o vírus da SIDA, são libertados e extraditados para Sofia, Bulgária.

- O general das ex-Forças Armadas de Libertação de Angola, antigo braço armado da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Abílio Camalata Numa, é eleito secretário-geral do partido, na primeira reunião da nova direção após o X Congresso.

2008 - O Ministério da Educação anuncia que cerca de 400 mil alunos carenciados do ensino básico e secundário passam a ter direito a refeições e manuais escolares gratuitos já a partir de setembro, segundo as novas regras da Ação Social Escolar, que permitem triplicar o número de beneficiários.

2010 - É inaugurado o Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Lisboa, que contempla a pista coberta, a remodelação das pistas principal e n.º2, uma nova pista de crosse, uma sala de musculação, balneários, um gabinete médico e outras salas dedicadas à fisioterapia, psicologia e recuperação física.

- Portugal conquista o Mundial Universitário de Râguebi de Sevens, no Estádio do Bessa, no Porto, ao vencer a congénere russa por 35-27.

2011 - O Uruguai conquista o 15.º título da Copa América de futebol da sua história, após bater o Paraguai na final por 3-0, tornando-se a seleção com mais títulos na competição, em Buenos Aires, Argentina.

- Morre, aos 71 anos, a escritora e ensaísta brasileira Maria Lúcia Lepecki. Em 2004, recebeu o prémio de ensaio literário da Associação Portuguesa de Escritores.

- Morre, aos 50 anos, o neuropsiquiatra francês David Servan-Schreiber, que se tornou célebre por defender a utilização de métodos paralelos contra a depressão e o cancro.

2012 - Morre, aos 68 anos, o Presidente do Gana, John Atta Mills.

2013 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, dá posse aos novos ministros do Governo de maioria PSD/CDS-PP, a sétima alteração à composição do executivo liderado por Pedro Passos Coelho. A remodelação inclui a posse de Paulo Portas como vice-primeiro-ministro.

- O descarrilamento de um comboio de alta velocidade em Santiago de Compostela, Espanha, faz 80 mortos e várias dezenas de feridos. O comboio, que fazia a ligação Madrid-Ferrol com cerca de 250 passageiros a bordo, descarrilou à entrada da estação de Santiago de Compostela, na Galiza, cerca das 20:45 locais (19:45 em Lisboa).

2014 - O escritor turco Orhan Pamuk vence o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a divulgação do Património Cultural.

- O ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, é interrogado pelo juiz Carlos Alexandre no decurso do processo Monte Branco e manifesta a sua "total disponibilidade para colaborar com a justiça no apuramento da verdade". Fica em liberdade mediante uma caução de 3 milhões de euros.

- A Espírito Santo Financial Group apresenta um pedido de gestão controlado aos tribunais do Luxemburgo por "não estar em condições de cumprir as suas obrigações" relacionadas com dívidas.

- O Governo assina um novo acordo de substituição das contrapartidas pela compra de dois submarinos alemães, que prevê um investimento de 220 milhões de euros no reforço da produção eólica - projeto designado 'Âncora', que decorre de um acordo entre a Ventiveste (maioritariamente detido pela Galp Energia e Martifer) e a Ferrostaal GmbH -, em vez de um hotel de luxo em Albufeira, Algarve.

- O primeiro-ministro ucraniano, Arseniy Yatseniuk, demite-se na sequência da desagregação da coligação maioritária no parlamento do país.

- A queda de um avião, MD-83 ao serviço da espanhola Swiftair, da Air Argélia no Mali faz 116 mortos.

2017 - O conselho de administração da Transportadora Aérea Nacional (TAP) aprova o Plano Estratégico da companhia a 10 anos, que prevê a expansão da rede, e procede a mudanças nos órgãos da empresa.

2018 - Uma onda de calor no Japão faz pelo menos 80 mortos e leva 35 mil ao hospital em três semanas.

- Pelo menos 74 mortos e 187 feridos em incêndios nos arredores de Atenas, na Grécia.

- O ministro da Saúde congolês Oly Ilunga declara o fim do surto de Ébola, que matou 33 pessoas desde o seu início, em 08 de maio.

2019 - O líder do partido Conservador, Boris Johnson, é indigitado primeiro-ministro britânico pela Rainha Isabel II, na sequência da demissão formal de Theresa May, devido à dificuldade em implementar o 'Brexit'.

2020 - A China ordena o encerramento do Consulado dos Estados Unidos em Chengdu, no sudoeste do país, três dias após as autoridades norte-americanas terem encerrado o consulado chinês em Houston, no estado do Texas.

- Devido à pandemia de covid-19, o Mundial de Fórmula 1 integra o Grande Prémio de Portugal no calendário da época de 2020, a decorrer de 23 a 25 de outubro, no Autódromo Internacional do Algarve.

- Morre, aos 81 anos, Benjamin Mkapa, Presidente da Tanzânia entre 1995 e 2005.

2022 - O tenista Francisco Cabral, que fez dupla com o bósnio Tomislav Brkic, conquista o segundo torneio ATP da sua carreira na variante de pares, ao vencer a final de Gstaad, na Suíça.

- O atleta Pedro Pablo Pichardo conquista o título de campeão do mundo do triplo salto, em Eugene, nos Estados Unidos, ao 'voar' 17,95 metros, na sua primeira tentativa.

- O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard vence a 109.ª Volta a França, ao cortar a meta, nos Campos Elísios, Paris, ao lado dos companheiros da Jumbo-Visma, no final da 21.ª e última etapa conquistada pelo belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

2023 - O juiz Carlos Alexandre decreta prisão domiciliária sem vigilância eletrónica para o cofundador da Altice Armando Pereira e para Hernâni Vaz Antunes, considerado o seu 'braço direito', no âmbito da 'Operação Picoas', por alegado esquema financeiro em torno da Altice, detentora da antiga PT, que terá lesado o Estado e o grupo empresarial em centenas de milhões de euros.

2025 - Governo escolhe o economista Álvaro Santos Pereira, de 53 anos, para governador do Banco de Portugal, sucedendo no cargo a Mário Centeno.

- O Conselho de Ministros aprova um anteprojeto de reforma "profunda" da legislação laboral, a ser negociado com os parceiros sociais, e inclui rever "mais de uma centena de artigos do Código de Trabalho".

- O Presidente francês, Emmanuel Macron, anuncia que a França vai reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, em setembro.

- Morre, aos 71 anos, o norte-americano Hulk Hogan, de nome Terry Gene Bollea, lutador de wrestling.

PENSAMENTO DO DIA: