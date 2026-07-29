Sánchez pede à Europa que Maiorca acolha grande 'hub' contra incêndios do Mediterrâneo

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje que pediu à Comissão Europeia que Maiorca seja a sede de um grande centro de combate a incêndios no Mediterrâneo ocidental, a localizar na base aérea de Son Sant Joan.

Um pedido que Sánchez comunicou hoje ao rei de Espanha durante o tradicional despacho de cerca de duas horas que ambos mantiveram no Palácio de l'Almudaina de Palma, bem como à presidente das Baleares, Marga Prohens, com quem se reuniu antes do encontro com o chefe de Estado, segundo explicou o chefe do Governo na conferência de imprensa após os dois encontros.

Desta forma, o chefe do Executivo espanhol enviou uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para que o local escolhido para criar um 'hub' de combate a incêndios no Mediterrâneo ocidental seja na ilha de Maiorca.

Um centro que se juntaria ao do Mediterrâneo oriental, que a Comissão Europeia decidiu que colocaria na ilha de Chipre, explicou Sánchez.

Os incêndios que têm assolado várias províncias espanholas nos últimos dias foram o tema principal do encontro entre Sánchez e Felipe VI, que acabou de chegar a Maiorca vindo do Perú, onde assistiu à tomada de posse da nova presidente, Keiko Fujimori.

O presidente do Governo de Espanha insistiu em pedir aos cidadãos que tenham extrema precaução perante a nova onda de calor que haverá em Espanha até ao próximo domingo e que se mantenham informados, através dos meios de comunicação confiáveis e dos canais oficiais que vão atualizando a evolução dos seus incêndios.

O presidente do executivo disse que são 10 os incêndios florestais que persistem neste momento. "Estamos numa situação crítica, muito complexa, derivada de temperaturas elevadas, baixa humidade e também rajadas de vento", indicou Sánchez, sublinhando que todas as administrações e o sistema nacional de proteção civil estão a usar todos os seus recursos.