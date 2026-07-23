Benfica com derrota surpreendente na Suíça

O Benfica arrancou hoje oficialmente a época 2026/27 com uma derrota, ao perder 2-1 em casa dos suíços do St. Gallen, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

A formação helvética adiantou-se no marcador aos 37 minutos, por Aliou Baldé, o Benfica, ainda com muitas indefinições no seu plantel, reagiu a este primeiro golo com o empate sete minutos, através de Rafa, mas o St. Gaal voltou para a frente do marcador e sentenciou o encontro aos 80, com um golo de Tom Gaal.

O encontro da segunda mão está agendado para dentro de uma semana, no dia 30 de julho, no Estádio da Luz, com o vencedor da eliminatória a defrontar na ronda seguinte o conjunto que sair do confronto entre o Sturm Graz e os escoceses do Hearts, tendo os austríacos vencido na primeira mão por 4-0.